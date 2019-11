Red Bull da record: fa il primo pit stop a gravità zero!

Red Bull non è solo molto competitiva nei pit stop classici, quelli che avvengono nella piazzola adibita nelle pit lane dei tracciati che fanno parte del calendario di F1, ma anche in quelli meno convenzionali.

La scuderia di Milton Keynes è diventata la prima a completare un pit stop a gravità zero. Lo ha fatto al Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center situato a Star City, una zona nel Zvyozdny Gorodok, nell'Oblast di Mosca, in Russia, che dagli anni 60 è stata sede del centro di addestramento per cosmonauti Yuri Gagarin.

Dopo un lungo e difficile periodo d'allenamento, il team è riuscito nell'impresa. Alcuni membri dello staff che hanno eseguito il pit stop hanno parlato delle difficoltà d'esecuzione del cambio gomme a gravità zero.

"E' stata molto più dura di quanto pensassimo", ha dichiarato il capo meccanico del team di supporto Red Bull, Joe Robinson. "Capisci molto di più quanto sia facile con la gravità mentre lo stai facendo a gravità zero!".

"Anche le operazioni più semplici, come chiudere un dado, diventa molto difficile quando la monoposto fluttua e l'unico controllo che hai è attraverso la rigidità delle caviglie che sono ancorate a cinghie nel pavimento".

"La situazione di sfida a pensare e operare in modo diverso ed è stato geniale. E' stata un'opportunità da fare almeno una volta nella vita e, onestamente, avrei potuto rimanere lì a farlo tutto il mese. E' stato fantastico. Penso sia una delle cose più belle e divertenti che il team Demo ha mai fatto con una show car".

Per il pit stop è stata usata una RB1, la monoposto che corse nel 2005 perché molto più stretta delle attuali monoposto per via di un regolamento differente. E' stato molto più semplice utilizzarla all'interno della camera in cui è avvenuto il pit stop a gravità zero.