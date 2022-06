Podcast F1 | Chinchero: "Il venerdì Ferrari è lo strascico di Baku" In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano le prove libere del Gran Premio del Canada. Ferrari è chiamata ad ottenere il massimo da un weekend in cui non parte favorita, oltre a dover scegliere tra un azzardo o una precauzione...