F1 | Leclerc cambia centralina, sconterà 10 posizioni di penalità

Alla fine il “mistero” è stato risolto: Charles Leclerc dovrà scontare 10 posizioni di penalità sulla griglia di partenza del GP del Canada dopo che la Ferrari ha deciso di sostituire la centralina della sua power unit prima del via della seconda sessione di Libere.

Il monegasco è stato costretto al ritiro in occasione dello scorso GP dell’Azerbaijan quando si trovava al comando a causa di un cedimento al motore. La Ferrari ha confermato questa settimana come il guasto alla power unit fosse irreparabile.

Per Leclerc quello di Baku è stato il secondo ritiro per problemi di affidabilità di tre gare. Già a Barcellona, quando si trovava saldamente al comando della gara, era stato costretto al ritiro facendo suonare il primo campanello d’allarme in casa Ferrari.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Prima dell’inizio delle FP1 di Montreal la FIA ha confermato come la Ferrari avesse optato per un nuovo motore, una nuova MGU-H, una nuova MGU-K ed elettronica di controllo rispettando i limiti della dotazione stagionale, ma dopo la conclusione delle FP2 in un nuovo documento rilasciato dalla Federazione è stato reso noto come sulla vettura del monegasco fosse stata installata la terza centralina dell’anno.

Questa scelta costerà a Leclerc l’arretramento di 10 posizioni in griglia. Una ulteriore complicazione in un periodo non certo semplice per il monegasco.