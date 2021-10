Mazepin: "Si è sganciato il poggiatesta al primo giro"

Il Gran Premio di Austin ha visto Nikita Mazepin in difficoltà per l’intero weekend. Il russo della Haas ha faticato sin dal venerdì nel trovare il ritmo sul tracciato texano ed in qualifica ha chiuso il duello interno con Mick Schumacher alle spalle del tedesco con il ventesimo crono.

Grazie alle penalità inflitte a Vettel, Russell ed Alonso per il cambio delle rispettive power unit, Mazepin è scattato dalla diciassettesima casella, ma ha concluso la gara in ultima posizione ad un giro di ritardo da Schumacher.

Il distacco dal compagno di team, però, è sembrato davvero eccessivo ed è stato lo stesso Nikita a spiegare cosa sia accaduto nelle battute iniziali.

“Il mio poggiatesta si è staccato al primo giro, quando stavo affrontando curva 2. Questo ha reso il mio primo giro molto complicato perché non riuscivo a vedere nulla negli specchietti e sono stato costretto ad effettuare un pit non necessario”.

“Credo si sia trattato di un errore umano. È un qualcosa che non mi era mai accaduto in precedenza. Immagino che sia stato fatto qualcosa di diverso per avere questo problema”.

Nikita Mazepin, Haas VF-21, arriva sulla griglia Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A confermare come la procedura di agganciamento del poggiatesta non sia stata rispettata correttamente è stato Gunther Steiner. L’altoatesino ha evidenziato come i meccanici non abbiano agganciato la protezione quando la monoposto è stata schierata sulla griglia e questo ha costretto Mazepin ad un ingresso ai box non preventivato.

“I ragazzi mi hanno detto che quando hanno portato la vettura in griglia i due perni nella parte posteriore del poggiatesta non erano inseriti completamente. A causa di questo problema abbiamo dovuto togliere il poggiatesta quando è rientrato ai box per poi fissarlo correttamente”.

“Non so per quale motivo non si sia incastrato, ma si è staccato mentre era in movimento e per ragioni di sicurezza lo abbiamo chiamato immediatamente ai box. Questo problema gli ha reso impossibile vedere negli specchietti”.

Steiner ha poi svelato un altro problema patito da Mazepin ad Austin e che sta tormentando il russo dall’inizio della stagione.

“Si è lamentato del fatto che i piedi si scaldavano. È successo alcune volte, abbiamo cercato di risolvere il problema ma è un qualcosa che accade soltanto a lui”.

“Stiamo usando lo stesso telaio dello scorso anno e non si è mai verificata questa cosa. Non abbiamo mai chiesto a Mick, ma lui non ci ha mai segnalato un problema simile. Dobbiamo capire cosa causa questo surriscaldamento, forse dobbiamo intervenire sulle sue scarpe, ma sulla vettura non c’è nulla che non funzioni”.