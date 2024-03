L'Unione Europea revoca sanzioni e restrizioni a Mazepin

In una sentenza emessa mercoledì, l'UE ha dichiarato di non poter giustificare la permanenza dell'ex pilota Haas in una lista di persone a cui sono state imposte sanzioni in seguito all'invasione russa dell'Ucraina nel 2022.

All'epoca, Mazepin e suo padre Dmitry erano stati individuati come persone soggette a misure restrittive, tra cui il congelamento dei fondi e il divieto di entrare nel territorio degli Stati membri.

La decisione arrivò poco dopo che Mazepin era stato licenziato dal team Haas alla vigilia della stagione 2022, quando la squadra di proprietà americana aveva annunciato la rescissione del suo contratto di pilota e quello del suo finanziatore e sponsor della squadra, Uralkali, a causa dell'invasione.

Mazepin, che da allora è tornato a gareggiare nella Asian Le Mans Series, aveva da tempo fatto pressioni per essere rimosso dalle liste di sanzioni in tutto il mondo, ma senza successo.

Tuttavia, l'UE ha ora cambiato la sua posizione e ha dichiarato che il russo dovrebbe essere così, in quanto non vi sono prove di legami con suo padre al di là di quelli familiari.

Inoltre, anche se l'azienda Uralkali del padre aveva sponsorizzato le sue attività agonistiche in precedenza, il suo sostegno non era più un fattore importante da quando aveva perso il posto in Haas.

Nikita Mazepin, Haas F1 Team Foto di: Carl Bingham / Motorsport Images

In una dichiarazione rilasciata dal Tribunale, si sostiene che sia stato un errore inserire Mazepin nell'elenco delle sanzioni semplicemente per l'associazione con suo padre.

Il Tribunale ha affermato che: "Il Tribunale ricorda che il criterio di 'associazione', applicato nei confronti del sig. Nikita Mazepin, riguarda persone che sono, in generale, legate da interessi comuni".

"Secondo una giurisprudenza consolidata, tale criterio implica l'esistenza di un legame che vada al di là di un rapporto familiare, stabilito alla luce di un insieme di indizi sufficientemente specifici, precisi e coerenti".

"Nelle circostanze del caso, il Tribunale ritiene che il Consiglio non abbia assolto all'onere della prova di stabilire un siffatto legame. L'associazione tra il sig. Nikita Mazepin e suo padre non è in alcun modo stabilita da una prospettiva economica o patrimoniale o dall'esistenza di interessi comuni che li legano al momento dell'adozione degli atti di mantenimento".

Mazepin ha accolto con favore la decisione, anche se si ritiene improbabile che cambi qualcosa di concreto nel suo tentativo di tornare in F1.

"Sono estremamente incoraggiato dalla sentenza odierna e sono grato alla Corte europea per il giusto processo al mio caso - ha dichiarato in un comunicato - È certamente una tappa fondamentale".