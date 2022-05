Maledizione Leclerc: Charles a muro al Monaco Historique

Carica lettore audio

La maledizione di Monte Charles ha colpito ancora. Il pilota della Ferrari sin dall’esordio in Formula 2 sulle stradine del tracciato di casa non è mai riuscito a vedere la bandiera a scacchi ed oggi, in occasione di una esibizione al Grand Prix Monaco Historique al volante della splendida 312 B3, è finito a muro alla Rascasse.

Leclerc stava deliziando il pubblico accorso numeroso in circuito per ammirare dei veri e propri capolavori che hanno scritto pagine leggendarie della Formula 1.

Giunto al tornantino della Rascasse, però, qualcosa non è andato come previsto. Leclerc è arrivato lungo e nell’impostare la traiettoria ha perso il posteriore finendo con il picchiare il retrotreno della Ferrari 312 B3 contro la barriere di protezione.

Nell’impatto l’alettone posteriore ed altre parti della carrozzeria sono rimaste danneggiate, ma Charles è riuscito rimettersi in carreggiata e portare la vettura sul rettilineo di partenza.

L’incidente che, inizialmente, sembrava dovuto ad un errore del pilota monegasco in realtà è stato provocato da un problema tecnico. È stato lo stesso Leclerc, infatti, ad affermare con un tweet come un guasto ai freni abbia provocato il testacoda ed il successivo impatto.

La maledizione ha colpito ancora. L’augurio per tutti i tifosi ferraristi, e per lo stesso Charles, è che per quest’anno la sfortuna abbia smesso di perseguitare il monegasco sul tracciato di casa.