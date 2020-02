Il lancio della Ferrari F1 2020 in diretta video su Motorsport.com

Quella di oggi è probabilmente una delle giornate più attese dell'anno per gli appassionati di Formula 1, ma soprattutto per i tifosi della Ferrari.

La Scuderia del Cavallino, infatti, mostrerà per la prima volta le forme della monoposto con cui proverà a dare l'assalto ad un titolo iridato che ormai manca dal lontano 2007, quando Kimi Raikkonen trionfò al termine di un rocambolesco GP del Brasile.

Quest'anno è stata scelta anche una location che in un certo senso rompe con il passato. L'evento non sarà come da tradizione a Maranello, ma al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia.

Motorsport.com sarà sul posto con Roberto Chinchero, Franco Nugnes e Giorgio Piola, pronti a carpire ogni segreto della vettura, ma anche a raccogliere tutti i commenti a caldo dei protagonisti.

Ma non vi faremo aspettare per vedere la Rossa, perché vi offriremo la presentazione in diretta video a partire dalle ore 18:30. Insomma, non potete proprio mancare al primo appuntamento importante della stagione 2020!