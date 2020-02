Mercedes: per lo sponsor Ineos diventa un po' Rossa!

Lo abbiamo scritto e riscritto: Mercedes e Ferrari con le scelte di progetto delle monoposto 2020 andranno a convergere, ma nessuno poteva immaginarsi che la freccia d’argento per omaggiare il nuovo sponsor principale Ineos potesse introdurre un po’ di… Rosso nella nuova livrea che vedremo sulla W11 il 14 febbraio quando l'attesa macchina farà il suo debutto in pista a Silverstone nel suo primo filming day!

Mercedes F1 2020 Photo by: Mercedes AMG

Con una esagerata diretta streaming su twitter, il team di Brackley ha mostrato un po’ a sorpresa i colori che abbinano al tradizionale argento mescolato con il verde di Petronas, una nuova tonalità che tende a fare una sorta di… invasione di campo nel terreno del Cavallino rampante.

Del resto lo sponsor Ineos vale 27 milioni di dollari all’anno nell’accordo quinquennale che ha raggiunto con il marchio della Stella per cui la miltinazionale del settore chimico si è conquistata una visibilità importante sulla Mercedes.

Questo annuncio indica che la Mercedes resterà in F1 dopo il 2021 eToto Wolff non ne ha fatto mistero nella sede del Royal Automobile Club di Londra dove si è svolta la presentazione:

“La F1 è la piattaforma ideale a livello comunicativo e di marketing per l’era ibrida nel mondo dell’automotive, siamo in F1 per restare a lungo, siamo ancora in trattativa con Liberty Media per definire gli accordi, ma l’intenzione è di continuare il nostro viaggio in F1”.

L’airbox, infatti, è diventato rosso scatenando subito la curiosità di tutti gli appassionati di F1 così come le paratie laterali dell'ala anteriore e nella parte bassa di quella posteriore.