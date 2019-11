Horner: "La vittoria in Brasile può convincere Honda a restare in F1"

Nello scorso Gran Premio del Brasile Max Verstappen ha trionfato conquistando il successo davanti a Pierre Gasly e questo risultato ha consentito alla Honda di occupare i primi due gradini del podio per la prima volta dal GP del Giappone del 1991.

Il recente stato di forma mostrato dalla Red Bull, che ha visto l’olandese ottenere la pole proprio a San Paolo ed anche in Messico prima di essere penalizzato, è arrivato in un momento in cui la Honda ha mostrato dubbi sul proseguire o meno la sua avventura in F1 dopo il 2020.

I responsabili giapponesi devono infatti considerare l’investimento necessario per la nuova era del 2021 e capire se questi saranno in grado di produrre i risultati che stanno cercando.

Ogni successo, infatti, rappresenterà una spinta in più per mostrare ai vertici della Honda cosa è possibile ottenere e diraderà le nubi sul futuro del costruttore nipponico.

Quando Motorsport.com ha chiesto a Christian Horner quanto il recente stato di forma mostrato dalla Red Bull sia importante per convincere la Honda a restare in Formula 1 il team principal ha risposto: “Credo sia molto importante”.

“Honda sta vedendo grandi progressi e credo che questa sia la giusta ricompensa dopo 5 anni di impegno e sacrifici. Devi sempre ricordarti come andavano le cose quando hai deciso di entrare in questo sport”.

Le convinzioni di Horner sull'impatto positivo dell'ultima vittoria sono state condivise anche dal direttore tecnico di Honda F1, Toyoharu Tanabe, che ha contribuito a guidare il costruttore giapponese verso la stagione di maggior successo da quando è tornato in questo sport nel 2015.

“Spero che questo risultato abbia un impatto positivo per il nostro futuro. Non sono coinvolto nel processo decisionale. I membri del consiglio di amministrazione stanno lavorando su questo e quando saranno pronti sarà comunicata la scelta”.