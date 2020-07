Formula 1, GP d'Austria: come e dove guardare le Qualifiche

La Formula 1 è ripartita in questo fine settimana, primo appuntamento del Mondiale 2020, sul tracciato del Red Bull Ring. Sabato 4 luglio vanno in scena le Qualifiche del Gran Premio d'Austria.

Per seguire le prime prove ufficiali della stagione vi proponiamo di seguito i palinsesti di Sky - che darà tutte le sessioni in diretta - di TV8, che invece trasmetterà le Qualifiche in differita sul Digitale Terrestre, ma anche le Dirette LIVE offerte da Motorsport.com, tramite cui potrete seguire ovunque voi siate ciò che succede sulla pista austriaca.

Palinsesto di Sky (dirette)

Qualifiche: dalle ore 15:00

Palinsesto TV8 (differite)

Qualifiche: dalle 18:00

Palinsesto Motorport.com (Dirette LIVE)

Qualifiche: dalle ore 14:30