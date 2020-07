Perplesso ieri, deluso oggi. Max Verstappen in Ungheria ha trovato un sacco di difficoltà da affrontare e la Qualifica andata in scena sabato pomeriggio ha confermato quanto in salita sia la strada della Red Bull.

L'olandese aveva lamentato l'instabilità della sua RB16 già dopo le Prove Libere, confidando nel lavoro serale da parte dei tecnici di Milton Keynes, che però dopo il settimo crono odierno pare non abbia portato a gran che.

"Purtroppo non so cosa sia successo, ma rispetto allo scorso anno c'è qualcosa che non funziona e il bilanciamento non è così ottimale come ci auguravamo, evidentemente", ha detto Verstappen, che invece negli anni passati all'Hungaroring era andato fortissimo.

"Per tutto il weekend abbiamo avuto difficoltà ed è dura capire le motivazioni, abbiamo provato un sacco di cose, ma non hanno funzionato, per cui è veramente stata una qualifica deludente".

In gara si sa che Max ha un coraggio leonino, ma davanti avrà non solo le coppie di Mercedes, Racing Point e Ferrari da provare a riagguantare, bensì anche le McLaren alle sue spalle da tenere a bada su un tracciato che offre poche occasioni di sorpasso.

"Sinceramente non so cosa attendermi per la gara, come passo siamo tutti molto vicini, ma dobbiamo aspettare e vedere cosa accadrà. Oltretutto non partiamo con le gomme migliori, ma la situazione è questa e cercheremo di fare del nostro meglio per recuperare, seppur qui sia durissima superare".