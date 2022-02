F1 | Ufficiale: Michael Masi non è più il Direttore di Gara

Carica lettore audio

Nel giorno della presentazione ufficiale della Ferrari F1-75, la FIA comunica una decisione che era nell'aria dopo il Gran Premio di Abu Dhabi 2021 che ha consegnato il titolo iridato a Max Verstappen: Michael Masi non è più Direttore di Gara della Formula 1.

Non si tratta affatto di un fulmine a ciel sereno: dallo scorso dicembre, infatti, era in atto un profondo processo di revisione e verifica di quando successo in quel di Yas Marina, con alcune decisioni prese dall'arbitro australiano che hanno fatto storcere il naso a tifosi ed appassionati di questo sport. E non solo a loro, beninteso.

In questo breve video diffuso tramite i profili ufficiali della Federazione dell'Automobile, il neo-eletto Presidente FIA Mohamed bin Sulayem ha comunicato il benservito a Masi, oltre ad una serie di nuove regolamentazioni che andranno a toccare i nervi lasciati scoperti dalla stagione 2021 di Formula 1.

"Durante il meeting della F1 Commission di Londra, ho presentato parte del mio piano per far compiere un passo in avanti al sistema di arbitraggio della categoria. Ho voluto una profonda riforma ed analisi della race direction, ed ho trovato pieno supporto dal CEO della Formula 1 e dai team principal", dichiara bin Sulayem.

"Per prima cosa, per assistere il Direttore di Gara nelle sue decisioni verrà creata una Virtual Race Control Room che, come la VAR nel calcio, sarà di backup per tutti gli ufficiali FIA e sarà connessa in tempo reale con la race direction, aiutando ad applicare il regolamento con tutte le migliori e più moderne tecnologie a disposizione".

"In seconda battuta, le comunicazioni radio trasmesse in diretta dalle TV durante le gare saranno rimosse per proteggere il Direttore di Gara da ogni possibile pressione, facendo in modo che possa giungere alle proprie decisioni in maniera pacifica. Sarà possibile porre delle domande al direttore di corsa, secondo un processo schematico chiaro e ben definito".

Michael Masi, FIA Photo by: Erik Junius

"In terzo luogo, invece, le procedure di sdoppiaggio durante la Safety Car verranno ridefinite dal F1 Sporting Advisoring Committee e saranno presentate alla F1 Commission prima dell'avvio della stagione 2022".

"In ultima istanza, voglio informarvi che un nuovo race management team sarà presentato in occasione dei test di Barcellona: Niels Wittich - ex Direttore di Gara DTM - ed Eduardo Freitas - Direttore di Gara WEC - si alterneranno come Diettore Gara e saranno assistiti da Herbie Blash come consigliere anziano permanente".

"A Michael Masi, che ha ricoperto l'incarico per tre impegnative stagioni succedendo a Charlie Withing, verrà offerto un ruolo interno alla FIA".

"Senza arbitri non c'è sport: rispettare e supportare chi ha questo compito è l'essenza della FIA. Questo spiega il motivo di cambiamenti cruciali come questi, necessari a legittimare le aspettative dei piloti, dei team, dei costruttori, degli organizzatori e ovviamente dei fan", conclude bin Sulayem.