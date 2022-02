Ferrari F1-75 | Elkann: "Non vediamo l'ora di tornare a vincere"

Carica lettore audio

La Ferrari punta forte sulla F1-75 e non ha affatto nascosto le proprie intenzioni. Nel corso della presentazione andata in scena oggi, via web, della nuova monoposto di Maranello è intervenuto anche John Elkann, presidente della Ferrari.

Intervenuto dopo Binotto, Elkann ha tracciato la via che la Ferrari dovrà seguire a partire da questa nuova era tecnica della Formula 1. Ovvero quella della vittoria.

"La Ferrari è l'unico team che ha corso in tutte le stagioni di Formula 1 ed è stata pioniera nella ricerca dell'innovazione tecnica per oltre 90 anni nel motorsport".

"La F1-75 rappresenta il meglio dello spirito innovativo del team e la ricerca di performance che il team ha sempre mostrato anche nelle vetture stradali nel corso degli ultimi 75 anni".

Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

La parola usata da Elkann che più ha peso nel proprio significato è: responsabilità. Quella di tornare a vincere, ma anche quella di raggiungere le aspettative dei propri tifosi. Tutta questa responsabilità, è affidata nelle mani di Binotto, dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr., ma anche del team intero.

"La responsabilità di portare questa vettura fino a raggiungere le aspettative dei nostri tifosi in tutto il mondo ora è nelle mani di Mattia, Charles, Carlos e tutto il team della Scuderia Ferrari".

"Questo è un nuovo capitolo nella storia della Ferrari in Formula 1, onorando lo spirito di competizione che il nostro fondatore ha sostenuto".

Elkann ha poi concluso il suo breve intervento lanciando un messaggio ai tifosi. Poche parole contenenti però un concetto già espresso poco prima: la Ferrari ha il dovere di tornare alla vittoria.

"Vorrei concludere il mio discorso con un messaggio per i nostri tifosi. La vostra passione e il vostro impegno sono la benzina per le prestazioni del team, com'è sempre stata. Non vediamo l'ora di gratificare la vostra lealtà e ritornare sulla strada vincente. Grazie e Forza Ferrari".