F1 | Stella soddisfatto: “Piastri sta facendo progressi notevoli"

Carica lettore audio

L’inizio di campionato ha riservato poche soddisfazioni in casa McLaren, che già ancor prima dell’inizio del mondiale non aveva nascosto di non aver raggiunto i target prestazionali previsti per l’inverno. I test di Sakhir non ha fatto altro che dare ulteriore conferma a questo scenario, a cui si sono poi aggiunti ulteriori problemi di affidabilità che non hanno permesso ai piloti di girare con la costanza che avrebbero voluto.

A pagarne le conseguenza è stato soprattutto Oscar Piastri, al suo primo anno nella massima categoria dopo un bel percorso nelle serie propedeutiche. L’aver avuto solo un giorno e mezzo di prove pre-stagionali, pesantemente impattate dai noti guasti tecnici, unito al fatto di non avere a disposizione un’auto competeva, non gli ha permesso di esprimersi al meglio, ma non sono mancate le occasioni per mettersi in mostra.

A Jeddah, infatti, l’australiano è stato in grado di raggiungere per la prima volta in carriera la Q3 e si è qualificato nono in una giornata in cui, invece, il compagno di squadra Lando Norris aveva precedentemente danneggiato la sua vettura all'inizio della Q1 toccando il muro.

Nonostante le basse velocità di punta mostrate dalla MCL60 già in Bahrain, per l’appuntamento dell’Arabia Saudita il team "papaya" ha scelto di girare con un’ala posteriore piuttosto carica, che ha garantito maggior fiducia ai piloti nella sequenza veloce. Una scelta in parte dovuta proprio alle gravi mancanze in termini di carico della nuova monoposto, per cui si attendono aggiornamenti per Baku.

In gara, entrambi gli alfieri della McLaren sono stati costretti ad anticipare la sosta per situazioni sfortunate: Piastri era giunto al contatto con Ocon spargendo detriti in pista, che a loro volta sono poi stati centrati, come in un brutto gioco dal destrino, proprio da Norris.

“Abbiamo rivisto gli onboard e possiamo che Oscar sia stato piuttosto prudente. Dall’onboard di Gasly, sembra che abbia perso grip scivolando e andando poi a toccare l’ala anteriore di Oscar. È stata una situazione sfortunata, ma anche più sfortunato è stato il fatto che Lando ha centrato i detriti dell’ala di Oscar. Abbiamo visto i dati e c’era una notevole perdita di carico, quindi ci siamo dovuti fermare”.

Piastri pochi istanti prima del contatto con Gasly alla partenza del GP dell'Arabia Saudita. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Da quel momento in poi, McLaren ha scelto una strategia particolare per Piastri, spingendolo a completare quasi l’intera distanza del Gran Premio su un singolo set di gomme hard, rendendosi poi protagonista sul finale di un duello con il compagno di casacca.

Nonostante una gara sfortunata, Stella ha comunque voluto elogiare i costanti progressi compiuti dal pilota australiano, che appuntamento dopo appuntamento sta iniziando a prendere le misure della vettura: “Abbiamo assistito a progressi davvero notevoli da parte di Oscar. Ovviamente, Lando è una certezza assoluta. Quindi sappiamo che possiamo contare su Lando”, ha dichiarato il Team Principal della McLaren a Motorsport.com.

"Non direi che [Oscar] ha fatto un grande passo. Per me si tratta di un progresso costante, sessione per sessione. Se guardiamo indietro, già nelle FP1 era un po' più competitivo rispetto al Bahrain, poi nelle FP2 era più vicino, poi nelle FP3 era praticamente alla pari con Lando, capitalizzando le qualifiche, e poi molto forte in gara. Per me, è più il senso di una progressione costante, che è in definitiva il piano che abbiamo con Oscar".

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Il prossimo sarà un weekend importante per Piastri, che avrà l’opportunità di girare di fronte al suo pubblico in Australia. Stella non crede che l’alfiere di Melbourne avrà problemi nel gestire la pressione nonostante, anche se non mancherà il costante apporto del team durante il weekend: “È un ragazzo molto tranquillo, credo che sarà in grado di mantenersi sereno”.

"Ma certamente dovremo fare in modo che possa rimanere concentrato sulle gare e che riesca a mantenere questo eccezionale ritmo di sviluppo sessione dopo sessione", ha poi aggiunto Stella.

Dopo la buona prova in qualifica in Arabia Saudita, la speranza della McLaren è quella di ripetersi allo stesso modo anche in Australia, circuito che presenta caratteristiche più simili al tracciato di Jeddah che a quello di Sakhir. Riuscire a conquistare punti non sarà semplice, perché a centro classifica le squadre della midfield sembrano racchiuse nello spazio di pochissimi decimi, ma l’obiettivo non cambia.

“Come pista in termini di aderenza dell'asfalto, velocità delle curve, direi che dovrebbe essere più simile a quella del Saudi che a quella del Bahrain. Quindi non vediamo l'ora di essere in grado di competere nuovamente per la Q3 e per conquistare buoni punti", ha poi concluso il Team Principal della squadra inglese.