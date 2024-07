F1 | Spa, Libere 3: Verstappen sul bagnato, Stroll sbatte a Raidillon

Max Verstappen ama la pioggia: l'olandese è stato il primo pilota a entrare in pista all'inizio della terza sessione di prove libere del GP del Belgio. Il tre volte campione del mondo ha percorso quattro giri con le gomme intermedie: dopo un lungo al tornante nel giro di lancio, Max ha firmato un 1'01"565 che è risultato il più veloce fintanto che la pioggia non è diventata molto più battente. L'olandese ha usato la RB20 dotata dell'ala posteriore più carica che era stata usata con sucesso in FP1, mentre quella tagliata è stata bocciata. Nell'anteriore Max ha sfruttato il nuovo muso con il nasino più stretto e l'ala che ha debuttato a Budapest, mentre Sergio Perez (decimo e staccatissimo) aveva a disposizione il muso standard.

Il migliore inseguitore di Max è stato Oscar Piastri con la McLaren: l'australiano, autore di un innocuo lungo a Pouhon, ha chiuso il suo giro migliore in 2'02"998 a 1"4 dalla prestazione del tre volte campione del mondo, seguito da un sorprendente Pierre Gasly con l'Alpine staccato di soli 177 millesimi. Il francese ha preceduto Lando Norris che aveva il volto oscuro. Motivo? L'inglese in un'uscita nella ghiaia ha danneggiato il fondo e i meccanici sono stati costretti a smontare la MCL38 per sostituire questa parte.

Norris è finito nella morsa delle Alpine perché Esteban Ocon è quinto con la seconda A524, giusto davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco aveva appena ultimato un run, pagando quattro secondi dalla Red Bull.

Lance Stroll non ha fatto in tempo a passare alle gomme da bagnato full wet quando la pioggia è aumentata dopo i primi dieci minuti: il canadese con l'Aston Martin ha perso il controllo della vettura all'uscita di Eau Rouge nell'inizio della salita di Raidillon dopo la compressione. Lance è stato bravo a controllare la AMR24 in testacoda sbattendo contro le barriere all'esterno solo con la ruota anteriore sinistra.

Nell'impatto sembra essersi rotta solo la sospensione, per cui la squadra di Silverstone dovrebbe essere in grado di riparare la monoposto, permettendo a Stroll di partecipare alle qualifiche. Il pilota nord americano era settimo nella lista dei tempi e non aveva considerato che aveva chiuso l'ultimo giro in 2'06"037, quando il tempo di cross-over per passare dalle intermedie alla full wet era di 2'03". L'operazione di recupero con il carro attrezzi della "verdona" è costato quasi un quarto d'ora, visto che il crono della sessione non si era fermato.

Quando si è acceso il semaforo verde non è tornata in pista nessuna vettura. La pioggia è andata aumentando di intensità e la direzione gara ha deciso di esporre nuovamente la bandiera rossa che ha interrotto il terzo turno fino agli ultimi due minuti, giusto il tempo per concedere ai piloti la possibilità di fare una prova di partenza.

Per completare l'analisi della top 10 troviamo Valtteri Bottas ottavo dietro a Lance Stroll, mentre nono è risultato Lewis Hamilton con la Mercedes. La squadra di Brackley ha bocciato il nuovo fondo che era stato portato apposta per Spa: Lewis non aveva trovato il bilanciamento e la squadra ha deciso di tornare a una configurazione standard, riproponendo anche il diadema in carbonio sull'Halo.

Carlos Sainz e Kevin Magnussen sono i soli piloti che non hanno chiuso un tempo. Lo spagnolo ha deciso di scendere in pista a fine turno con le full wet per provare almeno una partenza. Lo spagnolo ha fatto un lungo finendo a bassa velocità nella sabbia al tornante, rientrando sull'asfalto senza problemi. Ganno simulato lo start Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou e Kevin Magnussen.