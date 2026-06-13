F1 | Russell si prende la pole a Barcellona davanti ad Hamilton. Kimi terzo, Leclerc a muro

Russell batte un colpo. Il pilota della Mercedes ha conquistato la pole position del Gran Premio di Barcellona, firmando un grande tempo nella Q3 delle prove ufficiali al Circuit de Barcelona-Catalunya.

Per la Mercedes si tratta della settima pole position consecutiva. Questa arrivata con una prestazione maiuscola e d'orgoglio da parte del britannico, che sa di dovere dare segnali concreti dopo aver preso atto delle 5 vittorie consecutive - serie ancora aperta - del compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli.

Per la Mercedes, questa è una pietra miliare della sua storia. La pole numero 256 di un propulsore di Brixworth va a pareggiare il record che apparteneva alla Ferrari. Ora la Casa tedesca e quella italiana sono prime alla pari in questa speciale classifica.

L'1'14"679 con cui Russell ha firmato la pole position è stato irresistibile per tutti. L'unico che ha avuto reali possibilità di firmare la pole position è stato, a sorpresa, Lewis Hamilton. Il 7 volte iridato ha portato in prima fila la Ferrari con soli 64 millesimi di secondo di ritardo dal connazionale. Stando ai dati in nostro possesso, Lewis era in pole fino a 2 curve dal termine.

Molto più staccati tutti gli altri, con Andrea Kimi Antonelli terzo ma a 3 decimi da Russell. Per l'italiano un risultato buono e, forse, per la prima volta da Melbourne domani potrebbe trovarsi a lottare per limitare i danni da un Russell che in questo weekend è apparso in grande forma.

Kimi condividerà la seconda fila con la prima McLaren, quella del campione del mondo Lando Norris. Dietro l'azzurro della Mercedes e il britannico della McLaren ci sono le due Red Bull, con Max Verstappen davanti a Isack Hadjar. Male invece Oscar Piastri: qui, appena 12 mesi fa, l'australiano dominò il fine settimana. Oggi, invece, è in evidente difficoltà.

Ottima invece la qualifica di Liam Lawson, ottavo con la prima Racing Bulls, e Nico Hulkenberg, nono con la prima Audi in classifica.

Pessima qualifica per Charles Leclerc, che dopo 1 minuto e mezzo dal via della Q3 è finito contro il muro di curva 4. Il monegasco ha perso la vettura dopo avere accelerato probabilmente troppo presto. La SF-26 numero 16 ha avuto un duplice sovrasterzo e il 28enne non ha avuto modo di recuperarla.

L'impatto contro le barriere è stato piuttosto violento e Leclerc ha anche scelto di non togliere le mani dal volante. Fortunatamente sembra che Charles non abbia riportato danni alle mani. Nell'impatto frontale, la SF-26 si è danneggiata nel muso - completamente distrutto - e la sospensione anteriore sinistra.

Per i meccanici della Ferrari ci sarà ulteriore lavoro per ripristinare la Rossa del monegasco in vista di domani. Inultile sottolineare che, dato il tempismo in cui è accaduto l'incidente, Leclerc scatterà dalla decima posizione in griglia.

Racing Bulls a due volti. Liam Lawson si è giocato le prime 10 posizioni, invece Arvid Lindblad è stato il primo degli esclusi al termine della Q2. Il pilota del team faentino si è dovuto accontentare dell'11esima piazza per appena 72 millesimi di secondo. Nel giro decisivo si è però lamentato di un problema al deployment dell'energia: infatti sembra che si sia trovato senza spinta ulteriore garantita dalla MGU-K.

Stesso discorso vale per Audi, con Hulkenberg in Top 10 e Gabriel Bortoleto 12esimo davanti alle due Alpine di Franco Colapinto e Pierre Gasly. L'argentino ha fatto meglio del compagno di squadra per 70 millesimi, su una pista in cui entrambi erano attesi a un buon fine settimana considerando le qualità della power unit Mercedes che montano le A526.

Oliver Bearman non va oltre il 15esimo posto, ma si conferma l'unica certezza - dal punto di vista dei piloti - per la Haas. Il britannico, infatti, ha fatto meglio rispetto a Ocon e si è tolto lo sfizio di mettersi alle spalle la Williams di Carlos Sainz. Anche il team di Grove, almeno dal punto di vista del giro secco, è a dir poco sotto tono in questo fine settimana, probabilmente rallentato dal sovrappeso delle monoposto che sono affidate al madrileno e ad Albon.

Se Bearman ha mostrato una buona prestazione in qualifica, Esteban Ocon continua nel suo momento tremendo. Il francese è stato eliminato già in Q1, staccato di quasi 2 decimi dalla qualificazione al turno successivo. Stesso discorso vale per Carlos Sainz e Alexander Albon, quest'ultimo 18esimo dietro Ocon e davanti solo ai due team fanalini di coda di questo inizio di stagione.

A tal proposito, Cadillac e Aston Martin Racing chiudono lo schieramento. Se questa non è ormai una notizia, lo è invece il distacco delle AMR26 dalle Cadillac.

Sergio Perez e Valtteri Bottas hanno ottenuto il 19esimo e il 20esimo tempo, staccate tra loro di 2 decimi. Perez è a 1 decimo da Albon. Le AMR26, invece, sono staccate di oltre 1 secondo dalla MAC di Bottas, terzultima. Lance Stroll - 21esimo - ha fatto meglio di Fernando Alonso di 57 millesimi: per questo motivo il pilota di casa scatterà dall'ultima casella della griglia. Un finale triste per Fernando davanti ai suoi tifosi, sempre che sia realmente la sua ultima volta al Montmelò da pilota di Formula 1...