F1 | Vasseur fiducioso: "Il passo è buono, ma occhio al degrado. Noi possiamo vincere delle gare"

"Non so se sia la miglior Ferrari della stagione. Sicuramente è quella più vicina alla pole position, con il distacco minore dalla Mercedes". E' un Frédéric Vasseur sereno quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport F1 al termine delle concitate qualifiche del Gran Premio di Barcellona.

Per la Ferrari le prove ufficiali al Circuit de Barcelona-Catalunya sono state in chiaroscuro. Lewis Hamilton ha sfiorato la pole position, continuando nel suo buon momento, il migliore da quando indossa la tuta rossa. Charles Leclerc sta vivendo senza dubbio il peggiore momento da quando è alla Ferrari.

Consapevole di avere tutti i mezzi per fare la pole, il monegasco è finito contro le barriere di curva 4 nel primo tentativo della Q3, demolendo l'avantreno della sua SF-26. Questo per avere dato gas troppo presto, nel tentativo di togliere quei millesimi che avrebbero potuto portarlo alla pole

Ed è proprio da qui che il team principal della Ferrari ha iniziato il suo intervento: "E' normale essere delusi dopo qualifiche come queste. Ma penso che Leclerc avesse il passo per fare la pole position e finire decimo non è quello che ci aspettavamo. E' vero che ha spinto come un pazzo ed è anche vero che anche noi abbiamo spinto come pazzi per portare questo tipo di aggiornamenti che abbiamo qui a Barcellona".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Si sente frustrato ovviamente, ma ha spinto un po' troppo all'ingresso di curva 4. Non era assolutamente indietro dall'inizio del weekend, è stato competitivo in tutte le sessioni. Purtroppo è entrato 5-6 chilometri orari più forte di quanto avesse fatto il giro precedente ed è il fattore che ha provocato l'incidente".

Per quanto riguarda Hamilton, dal punto di vista dei risultati è lui che sta tenendo a galla la Ferrari in questo periodo. La SF-26 sta facendo passi avanti e quelli di Hamilton seguono proprio l'incedere della Rossa.

"Credo che Lewis stia migliorando, migliora di pari passo con la macchina e il team. Negli ultimi fine settimana ha portato a casa risultati importanti, anche un secondo posto nella gara domenicale che è il suo miglior risultato con noi ed è arrivato a Barcellona con tanta fiducia nella macchina e nel team".

"Inoltre sapeva che saremmo arrivati qui con un buon pacchetto di aggiornamenti sulla macchina e il passo lo ha avuto pur avendo saltato le Libere 1 (ha girato Beganovic, ndr). Si vede che ha più fiducia e sta portando a casa risultati".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Io non trascorro il weekend ad aspettarmi qualcosa per le qualifiche. Cerco solo di fare il miglior lavoro possibile nel weekend e trarre il massimo dalla vettura. In Qualifica ci sono 2-3 vetture in un decimo e mezzo. E' impossibile fare previsioni. E' molto importante progredire sempre sessione dopo sessione. Oggi siamo riusciti a migliorare tra Q1 e Q3 ed è certamente stato questo il fattore principale per il nostro risultato".

Nel corso delle Prove Libere 2 la Ferrari ha mostrato un buon passo nelle simulazioni gara e questo lascia ben sperare in vista della gara di domani. Il degrado gomme, però, giocherà una parte fondamentale non solo per il risultato della Ferrari, ma per tutte le monoposto in pista.

"Il passo gara ieri era buono ma domani sarà una gara difficile. Ci saranno più di 50 gradi sulla pista e principalmente, se non tutto, sarà determinato dalla gestione gomme. Dovremo tenere le gomme vive e gestire bene la strategia. Ieri abbiamo visto che avevamo un buon passo, ma il degrado gomma è stato molto vistoso. Lo è stato per noi così come lo è stato anche per i nostri avversari. Per cui abbiamo visto oggi il divario tra le macchine, molto stretto. Ma il degrado giocherà un ruolo importante nei divari nella giornata di domani".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Infine, dopo aver preso nota dell'inattesa competitività delle SF-26 su una pista - almeno sulla carta - complicata, Vasseur è apparso convinto delle possibilità che la Rossa possa ottenere vittorie in questa stagione. La buona forma mostrata sino a oggi lascia ben sperare.

"Penso che questa Ferrari possa vincere delle gare e quando parti in prima fila devi sempre pensare a vincere. Sappiamo che ci sarà una bella sfida, perché anche gli altri porteranno aggiornamenti, ma dobbiamo sfruttare bene il momento, concentrarci su quello che stiamo facendo, estrarre il massimo dal pacchetto che abbiamo, cercare di migliorare su telaio e motore quando potremo iniziare a sfruttare l'ADUO".