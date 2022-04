F1 | Rossa condizionata dal graining della... rossa: domani si cambia

Carica lettore audio

È una partita a scacchi, probabilmente destinata a durare fino al termine della stagione. La Ferrari di questo inizio anno è complessivamente la monoposto più solida, ma la Red Bull non si lascia scappare anche la più piccola delle opportunità per piazzare la zampata, e nel box della Scuderia lo sanno molto bene.

I 21 giri che hanno completato la prima gara sprint del 2021 ne sono un esempio: Charles Leclerc che beffa al via Max Verstappen (alle prese con un cronico problema alla frizione) e si invola in testa alla corsa.

Sembrava fatta per la Ferrari numero 16, ma la comparsa di un crescente graining alla gomma anteriore destra è bastato a ribaltare lo scenario. Verstappen non si è fatto pregare per avvicinare l’avversario, portarsi in zona DRS e piazzare la zampata che gli ha consentito di far sua la gara e gli otto punti riservati al vincitore a meno di due giri dalla bandiera a scacchi.

Max Verstappen, ha vinto la Sprint Race di Imola Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Neanche il tempo di vedere le vetture tornare ai box e già i discorsi erano in proiezione Gran Premio.

Che succede alla Ferrari? È un allarme in vista di domani? “Ho spinto molto all'inizio per costruire un po' di vantaggio su Max e mettermi al riparo dalla zona DRS – ha commentato Leclerc - perché sapevo che sarei stato vulnerabile se fosse accaduto. Ma ho pagato il prezzo con il proseguire della gara, perché è progressivamente arrivato del graining e negli ultimi due giri ho davvero faticato. Ma è solo la gara sprint, abbiamo preso atto di questo problema e vedremo cosa fare in vista di domani”.

Leclerc precede Verstappen dopo una partenza da manuale nella Sprin Race Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Il problema di Leclerc (e non solo suo) è che l’effetto del DRS sul rettilineo di Imola è notevole, e quando ad utilizzarlo è la Red Bull, ovvero la monoposto con la migliore velocità di punta, non lascia scampo a nessuno, Ferrari inclusa.

Consapevole di questo pericolo, Charles ha spinto molto nelle fasi iniziali (la safety car non lo ha aiutato) e questo forcing ha presentato il conto nel finale di gara. A conferma del tutto c’è la gara di Sainz, chiamato a rimontare e costretto nei primi giri ha tenuto il ritmo delle monoposto che precedevano.

Lo spagnolo ha iniziato a spingere al massimo possibile solo quando ha superato Ricciardo, ma aveva ancora gomma e ha concluso la corsa senza problemi, riuscendo a superare anche Norris senza cali di performance.

I tifosi della Ferrari alla Rivazza Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

È una coperta corta, spingere all’inizio comporta un prezzo da pagare a fine stint, ma lo scenario domani non sarà lo stesso. La prima parte di gara (al netto di sorprese) non sarà coperta con gomme soft, e le medie sul fronte ‘graining’ sono state finora più rassicuranti.

Ma non è detto che Verstappen abbia nuovamente gli stessi problemi sofferti oggi al via, e Leclerc (che avrà alle sue spalle Perez e Sainz, autori oggi entrambi di una bella rimonta) potrebbe questa volta iniziare la gara in versione cacciatore.

“Il mio via? Terribile – ha commentato Max - quando ho lasciato andare la frizione, ho sentito zero trazione ed un gran slittamento, ma non è la posizione in griglia ad aver causato problemi, perché Lando è partito molto bene dietro di me”.

Il ritmo di gara di Leclerc e Verstappen, problemi di gomme a parte, si è confermato molto simile. “Sono abbastanza sicuro che saremo in lotta per la vittoria – ha ammesso Leclerc – ma ovviamente non lo saremo se si confermeranno ancora i problemi visti oggi”.

Il podio della Sprint Race: Perez terzo a sinistra e Alesi che si complimenta con Verstappen e Leclerc Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ovvero se le gomme funzionano, il monegasco sembra decisamente ottimista.

Lo scenario non è ancora del tutto definito, ma senza la necessità di utilizzare le soft nel box della Scuderia potrebbero non avere più a che fare con il graining. Sarà molto interessante la scelta che farà Red Bull, che ha puntato molto sulla soft già nella sessione FP2 di stamane con lunghi long-run, e non tutti nel paddock escludono che Max possa prendere il via della gara con un set di ‘rosse’ sempre che non arrivi la pioggia, al momento una possibilità che i team valutano al 60%, in questo caso sarebbe l’ennesimo reset del weekend ed un ultimo scenario con più punti interrogativi che certezze.