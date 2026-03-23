F1 | Q&A con Roberto Chinchero: qual è la differenza tra ADUO e BoP?
La Formula 1 è pronta a scendere nuovamente in pista in Giappone in occasione del terzo appuntamento della stagione: tante sono vostre le curiosità e domande a cui ha risposto il nostro Roberto Chinchero in questo nuovo video Q&A!
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