GT World | Magny-Cours: Thiim in Pole con l'Aston Martin per Gara 2 dopo la penalità a BMW

Nicki Thiim scatterà dalla Pole Position per Gara 2 del GT World Challenge Europe che si svolgerà oggi pomeriggio a Magny-Cours dopo che Kelvin Van Der Linde è stato sanzionato dai commissari sportivi di SRO.

Sotto un bel sole che ha illuminato la pista francese, nella sessione di questa mattina il portacolori del Team WRT aveva realizzato il miglior crono in 1'35"927 al volante della BMW #32 che condivide con Charles Weerts, ma nelle verifiche tecniche è emerso che la M4 ha oltrepassato più volte di 10mbar la potenza impostale dal BoP, dunque tutti i crono sono stati cancellati facendola scendere in fondo alla griglia.

Thiim eredita quindi il primato con la Aston Martin-Comtoyou Racing #007 avendo concluso inizialmente secondo a +0"227 dal sudafricano, mentre la seconda posizione è dell'Audi-Eastalent Racing #84 di Christopher Haase, terzo Marvin Kirchhofer con la McLaren-Garage 59 #59.

In Top5 c'è anche Ricardo Feller al volante della Porsche-Lionspeed #80, seguito dalla McLaren-CSA Racing #111 di Arthur Rougier che è in Pole per quanto riguarda la Classe GOLD CUP, ampiamente davanti ai rivali di categoria.

Buona prova anche per Patric Niederhauser che artiglia la sesta posizione all'ultimissimo giro con la Lamborghini-Rutronik Racing #96, mettendosi alle spalle il vincitore di Gara 1, Daniel Juncadella, armato della Mercedes-Verstappen Racing #3 e migliore delle AMG, dato che Maro Engel non va oltre il 10° posto con la #48 di Winward Racing.

In Top10 abbiamo anche Arthur Leclerc con la Ferrari-AF Corse #50 e la Porsche-Boutsen VDS #2 di Dorian Boccolacci, al quale è stato levato il miglior crono per track-limits non rispettati.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse Foto di: BMW Motorsport

Stessa sorte l'ha patita Valentino Rossi per due volte, ritrovatosi dunque con un mesto 21° tempo a +1"075 dalla vetta e quindi costretto alla risalita con la BMW-WRT #46 condivisa con Max Hesse.

Completando il discorso GOLD CUP, si registra la tripletta McLaren grazie a Romain Andriolo (CSA Racing #555) e Louis Prette (Garage 59 #58), rispettivamente 11° e 12° assoluto, con la Ferrari-AF #51 di Matias Zagazeta alle loro spalle.

In Classe SILVER CUP il primato va ad Ignacio Montenegro e la BMW-WRT #30 con il 16° crono generale, secondo c'è Arthur Dorison con la Aston Martin-Comtoyou Racing #21, che precede la Mercedes-GetSpeed #6 di Aurélien Panis.

In Classe BRONZE CUP la Pole Position viene siglata in 1'37"387 da Peter Dempsey con la Porsche-Tempesta #93, ampiamente davanti alla Mercedes-2Seas #222 di Charles Dawson e alla Ferrari-Kessel #74 di Dustin Blattner.

Sono rimaste senza alcun crono valido la Mercedes-2 Seas #222 e l'Audi-Tresor #99.

Il via di Gara 2 è previsto per le ore 15;30.