F1 | Ferrari: cominciata una campagna acquisti con l'arrivo di due ingegneri dell'area telaio
La Scuderia pare abbia pianificato il rinforzo degli organici con una cinquina di nomi nuovi: due sono arrivati da Mercedes e Aston Martin e altri sono attesi nella seconda parte della stagione. Fred Vasseur è molto attivo per dare a Loic Serra tutte le risorse umane di cui il direttore tecnico ha bisogno.
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26
Foto di: AG Photo
La Ferrari ha avviato una campagna acquisti. Due ingegneri sono arrivati, altri giungeranno a Maranello nel corso della seconda parte della stagione. Alcuni sono degli sconosciuti, altri possibili nomi di riguardo.
Il GP d’Ungheria, che ha chiuso il primo ciclo stagionale dando il via alla sosta estiva di due settimane, ha mostrato le smagliature di una squadra che non è ancora matura per vincere con regolarità: troppi errori, troppe occasioni andate perdute in una gara nella quale la SF-26 aveva mostrato di essere molto competitiva.
Frederic Vasseur, Ferrari
Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Fred Vasseur, prima di abbassare la serranda per le vacanze, ha voluto ringraziare lo staff della Gestione Sportiva per l’impegno mostrato da tutti in questa frazione di campionato nella quale la Scuderia ha interrotto un lungo periodo di attesa della vittoria, cogliendo due importanti successi in Spagna con Lewis Hamilton e in Gran Bretagna con Charles Leclerc.
Ciò che manca è la continuità dei risultati ad alto livello e le rosse rimaste fuori dal podio a Budapest, su una pista dichiaratamente a favore della SF-26, testimoniano che servono dei rinforzi. Ovviamente le scelte sono state fatte a tempo debito, visto che sono vincolate dal periodo di gardening, il vincolo più grande per quale che riguarda la mobilità all'interno del Circus.
Per il momento si sono liberate due figure di secondo piano che arrivano da Mercedes e Aston Martin che hanno cominciato a inserirsi nello staff del Cavallino: Luciano Nicomede è arrivato a Maranello da Brackley come Senior Chassis Composit Designer dove è stato attivo oltre quattro anni, mentre lo spagnolo Carlos Sanchez Martinez lascia la squadra di Silverstone dopo otto anni per diventare Chassis Stress Engineering Specialist che, tradotto in soldoni, significa esperto dei calcoli strutturali del telaio.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Arrivano giusto in tempo a rinforzare lo staff di Fabio Montecchi, capo del telaio, che ha definito le caratteristiche della scocca della monoposto 2027 sulle indicazioni dettate dal direttore tecnico, Loic Serra.
Se, in particolare, la Mercedes mostra una fase di svuotamento (Claire Simpson è andata alla Williams e Robert Miller capo dell’affidabilità ha scelto l’Audi), la Scuderia sembra orientata al potenziamento degli organici, avendo gestito con oculatezza il budget cap.
La Ferrari non ha fatto annunci per i nuovi arrivi, ma sono i due tecnici giunti a Maranello che ci hanno tenuto a ufficializzare il loro ingresso nella Gestione Sportiva. Adesso siamo curiosi di scoprire chi saranno gli altri nomi, magari più illustri, visto che si parla in totale di una cinquina di soggetti. Ora è ancora presto dovremo aspettare la ripresa delle attività dopo le vacanze...
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