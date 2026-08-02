Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

La spider italiana nata per conquistare gli Stati Uniti

Prodotto
Motor1.com Italia
La spider italiana nata per conquistare gli Stati Uniti

WRC | Sami Pajari concede il bis e vince anche il Rally di Finlandia! Tripletta Toyota

WRC
Rally di Finlandia
WRC | Sami Pajari concede il bis e vince anche il Rally di Finlandia! Tripletta Toyota

MotoGP | Incredibile KTM: si valuta di escludere Maverick Viñales da Tech3 per il resto dell'anno

MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Incredibile KTM: si valuta di escludere Maverick Viñales da Tech3 per il resto dell'anno

GT World | Magny-Cours: Thiim in Pole con l'Aston Martin per Gara 2 dopo la penalità a BMW

GT World Challenge Europe Sprint
Magny-Cours
GT World | Magny-Cours: Thiim in Pole con l'Aston Martin per Gara 2 dopo la penalità a BMW

F1 | Ferrari: cominciata una campagna acquisti con l'arrivo di due ingegneri dell'area telaio

Formula 1
Ungheria
F1 | Ferrari: cominciata una campagna acquisti con l'arrivo di due ingegneri dell'area telaio

FE | “Posso avere un lavoro ora?”: lo strano caso di Ticktum, da ambito uomo-mercato ora è senza contratto

Formula E
FE | “Posso avere un lavoro ora?”: lo strano caso di Ticktum, da ambito uomo-mercato ora è senza contratto

F1 | Pirelli dovrà fare affidamento sui dati del 2017 in vista del GP del Bahrain a Sepang

Formula 1
Bahrain
F1 | Pirelli dovrà fare affidamento sui dati del 2017 in vista del GP del Bahrain a Sepang

GT World | Mercedes-Verstappen domina Gara 1 a Magny-Cours battendo Ferrari e Aston Martin

GT World Challenge Europe Sprint
Magny-Cours
GT World | Mercedes-Verstappen domina Gara 1 a Magny-Cours battendo Ferrari e Aston Martin
Ultime notizie
Formula 1 Ungheria

F1 | Ferrari: cominciata una campagna acquisti con l'arrivo di due ingegneri dell'area telaio

La Scuderia pare abbia pianificato il rinforzo degli organici con una cinquina di nomi nuovi: due sono arrivati da Mercedes e Aston Martin e altri sono attesi nella seconda parte della stagione. Fred Vasseur è molto attivo per dare a Loic Serra tutte le risorse umane di cui il direttore tecnico ha bisogno.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Foto di: AG Photo

La Ferrari ha avviato una campagna acquisti. Due ingegneri sono arrivati, altri giungeranno a Maranello nel corso della seconda parte della stagione. Alcuni sono degli sconosciuti, altri possibili nomi di riguardo. 

Il GP d’Ungheria, che ha chiuso il primo ciclo stagionale dando il via alla sosta estiva di due settimane, ha mostrato le smagliature di una squadra che non è ancora matura per vincere con regolarità: troppi errori, troppe occasioni andate perdute in una gara nella quale la SF-26 aveva mostrato di essere molto competitiva. 

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Fred Vasseur, prima di abbassare la serranda per le vacanze, ha voluto ringraziare lo staff della Gestione Sportiva per l’impegno mostrato da tutti in questa frazione di campionato nella quale la Scuderia ha interrotto un lungo periodo di attesa della vittoria, cogliendo due importanti successi in Spagna con Lewis Hamilton e in Gran Bretagna con Charles Leclerc. 

Ciò che manca è la continuità dei risultati ad alto livello e le rosse rimaste fuori dal podio a Budapest, su una pista dichiaratamente a favore della SF-26, testimoniano che servono dei rinforzi. Ovviamente le scelte sono state fatte a tempo debito, visto che sono vincolate dal periodo di gardening, il vincolo più grande per quale che riguarda la mobilità all'interno del Circus.

Per il momento si sono liberate due figure di secondo piano che arrivano da Mercedes e Aston Martin che hanno cominciato a inserirsi nello staff del Cavallino: Luciano Nicomede è arrivato a Maranello da Brackley come Senior Chassis Composit Designer dove è stato attivo oltre quattro anni, mentre lo spagnolo Carlos Sanchez Martinez lascia la squadra di Silverstone dopo otto anni per diventare Chassis Stress Engineering Specialist che, tradotto in soldoni, significa esperto dei calcoli strutturali del telaio. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Arrivano giusto in tempo a rinforzare lo staff di Fabio Montecchi, capo del telaio, che ha definito le caratteristiche della scocca della monoposto 2027 sulle indicazioni dettate dal direttore tecnico, Loic Serra.  

Se, in particolare, la Mercedes mostra una fase di svuotamento (Claire Simpson è andata alla Williams e Robert Miller capo dell’affidabilità ha scelto l’Audi), la Scuderia sembra orientata al potenziamento degli organici, avendo gestito con oculatezza il budget cap.  

La Ferrari non ha fatto annunci per i nuovi arrivi, ma sono i due tecnici giunti a Maranello che ci hanno tenuto a ufficializzare il loro ingresso nella Gestione Sportiva. Adesso siamo curiosi di scoprire chi saranno gli altri nomi, magari più illustri, visto che si parla in totale di una cinquina di soggetti. Ora è ancora presto dovremo aspettare la ripresa delle attività dopo le vacanze... 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Pirelli dovrà fare affidamento sui dati del 2017 in vista del GP del Bahrain a Sepang

Top Comments
More from
Franco Nugnes

MotoGP | Aprilia: solo con l'unione delle forze è possibile battere il... mostro Marquez

MotoGP
MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Aprilia: solo con l'unione delle forze è possibile battere il... mostro Marquez

Domenicali: "Antonelli è una risorsa straordinaria per la F1: ha attirato tantissimi nuovi tifosi"

Formula 1
Formula 1
Ungheria
Domenicali: "Antonelli è una risorsa straordinaria per la F1: ha attirato tantissimi nuovi tifosi"

Ghini: "Correre per vincere e non morire: il DNA della F1 ora è altro"

Formula 1
Formula 1
Ghini: "Correre per vincere e non morire: il DNA della F1 ora è altro"
More from
Lewis Hamilton

F1 | Ferrari: proseguono i test al banco per confermare l'affidabilità del motore ADUO2

Formula 1
Formula 1
F1 | Ferrari: proseguono i test al banco per confermare l'affidabilità del motore ADUO2

F1 | Ferrari la più veloce in Ungheria, ma è mancato il picco di potenza per passare Verstappen

Formula 1
Formula 1
Ungheria
F1 | Ferrari la più veloce in Ungheria, ma è mancato il picco di potenza per passare Verstappen

F1 | Penalità Hamilton: per provare a uscire davanti ad Antonelli ha tolto il limitatore troppo presto

Formula 1
Formula 1
Ungheria
F1 | Penalità Hamilton: per provare a uscire davanti ad Antonelli ha tolto il limitatore troppo presto
More from
Ferrari

La spider italiana nata per conquistare gli Stati Uniti

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
La spider italiana nata per conquistare gli Stati Uniti

WEC | Ferrari: l'assaggio del futuro offerto a Monza è già una abbuffata di novità sulla 499P

WEC
WEC
WEC | Ferrari: l'assaggio del futuro offerto a Monza è già una abbuffata di novità sulla 499P

WEC | La Ferrari termina i test a Monza: "Vogliamo finalizzare al più presto le novità per la 499P"

WEC
WEC
WEC | La Ferrari termina i test a Monza: "Vogliamo finalizzare al più presto le novità per la 499P"

Ultime notizie

La spider italiana nata per conquistare gli Stati Uniti

Prodotto
Motor1.com Italia
La spider italiana nata per conquistare gli Stati Uniti

WRC | Sami Pajari concede il bis e vince anche il Rally di Finlandia! Tripletta Toyota

WRC
Rally di Finlandia
WRC | Sami Pajari concede il bis e vince anche il Rally di Finlandia! Tripletta Toyota

MotoGP | Incredibile KTM: si valuta di escludere Maverick Viñales da Tech3 per il resto dell'anno

MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Incredibile KTM: si valuta di escludere Maverick Viñales da Tech3 per il resto dell'anno

GT World | Magny-Cours: Thiim in Pole con l'Aston Martin per Gara 2 dopo la penalità a BMW

GT World Challenge Europe Sprint
Magny-Cours
GT World | Magny-Cours: Thiim in Pole con l'Aston Martin per Gara 2 dopo la penalità a BMW