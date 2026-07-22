F1 | Toto Wolff e il difficile ruolo del "padre sportivo": vincere con Antonelli ma ritrovando Russell

Nel Motorsport si tende spesso a misurare il lavoro di un team principal attraverso i risultati. Le vittorie, i podi, i punti conquistati, la competitività della monoposto. Tutti elementi fondamentali, naturalmente, ma che raccontano soltanto una parte della storia. Esiste, infatti, una dimensione molto meno visibile, che raramente compare nelle classifiche e che, soprattutto nelle squadre di vertice, può fare la differenza tanto quanto un aggiornamento tecnico o una strategia perfetta. Si tratta della gestione delle persone.

Il Gran Premio del Belgio ha restituito proprio questa immagine della Mercedes: una squadra capace di vincere ancora con Kimi Antonelli, ma che allo stesso tempo si trova a dover affrontare una situazione interna sempre più delicata. Perché, mentre un pilota continua a vedere confermate tutte le aspettative riposte su di lui, l'altro sta vivendo una fase nella quale ogni fine settimana sembra trasformarsi in una nuova occasione mancata.

Quando Toto Wolff ha deciso di affidare una delle due Mercedes a Kimi, ha compiuto una scelta che andava ben oltre il semplice ricambio generazionale. Era una scommessa sul futuro del team, costruita attraverso un percorso di crescita seguito fin dalle categorie propedeutiche. Oggi, quella scommessa non esiste più. Antonelli sta dimostrando di possedere la velocità, la maturità e la continuità necessarie per giocarsi un Mondiale da protagonista.

La vittoria di Spa rappresenta soltanto l'ultima conferma di un percorso che sembra svilupparsi con una naturalezza sorprendente. Il giovane italiano non appare soltanto veloce, ma trasmette la serenità di chi ha trovato un equilibrio tra prestazione, gestione della pressione e consapevolezza dei propri mezzi. E, questo, è probabilmente l'aspetto che più colpisce della sua stagione.

All'interno dello stesso box, però, il quadro è completamente diverso. George Russell non è diventato improvvisamente un pilota meno competitivo. Le qualità che negli ultimi anni lo avevano reso il punto di riferimento della Mercedes durante la ricostruzione restano intatte. Eppure, il 2026 gli sta presentando un conto complicato non soltanto dal punto di vista dei risultati, ma anche sotto il profilo psicologico.

Dopo averlo fatto presente a Silverstone, anche domenica il britannico ha ribadito la propria convinzione che una perdita di potenza in rettilineo stia penalizzando la sua monoposto rispetto a quella del compagno di squadra, rendendo il confronto diretto inevitabilmente più difficile. Una spiegazione che Toto Wolff non ha liquidato come un semplice sfogo.

Al contrario, il team principal della Stella ha riconosciuto che un deficit di potenza fosse effettivamente presente, aggiungendo però una precisazione altrettanto importante: secondo le analisi della squadra, soltanto una parte del distacco sarebbe attribuibile a questo problema, mentre il resto dipenderebbe dal modo in cui Russell sta interpretando la vettura e dal suo stile di guida.

È probabilmente questa la dichiarazione più significativa del fine settimana della Mercedes, perché racconta quanto possa essere complesso il ruolo di un leader quando deve essere sincero con i propri piloti. Per Russell sentirsi riconoscere un limite tecnico rappresenta una legittima conferma delle proprie sensazioni.

Sentirsi dire, nello stesso momento, che una parte della soluzione dipende anche da lui, significa invece essere chiamato a un esercizio molto più difficile: guardare dentro sé stesso e adattarsi a una monoposto che, almeno in questa fase della stagione, sembra esaltare con maggiore naturalezza le caratteristiche di Antonelli. È uno scenario che qualsiasi pilota di alto livello fatica ad accettare, perché il confine tra una difficoltà tecnica e una personale diventa improvvisamente molto sottile.

Ora, forse è proprio qui che emerge il significato più autentico della leadership di Toto. Negli anni, il manager austriaco ha spesso definito Mercedes una “famiglia”, un'espressione utilizzata frequentemente nel paddock, ma che nel suo caso ha sempre trovato riscontro nel modo in cui ha gestito uomini prima ancora che piloti.

Oggi, però, essere un "padre sportivo" significa confrontarsi con due esigenze completamente diverse. Antonelli ha bisogno di essere protetto da un entusiasmo che rischia di trasformarsi rapidamente in troppa aspettativa. La sua crescita dovrà continuare senza che il peso del ruolo di favorito finisca per accelerare un percorso che, fino a questo momento, è stato costruito con grande equilibrio.

Russell, al contrario, necessita di qualcosa di profondamente diverso. Non di protezione, ma della certezza che il suo ruolo all'interno della squadra non venga ridimensionato da una stagione complicata. È un aspetto che va oltre la semplice fiducia pubblicamente dichiarata. Si costruisce nella quotidianità, nel modo in cui un team affronta i momenti difficili di uno dei propri uomini, nella capacità di distinguere una fase negativa da una valutazione complessiva del suo valore. Perché il rischio più grande, in situazioni come questa, è la percezione del favoritismo.

Aristotele scriveva che la giustizia non consiste nel dare a tutti la stessa cosa, ma nel dare a ciascuno ciò di cui ha realmente bisogno. È una riflessione che sembra adattarsi perfettamente a ciò che Mercedes è chiamata a fare da qui alla fine della stagione. Trattare Antonelli e Russell nello stesso modo sarebbe probabilmente l'errore più grande. Oggi, il primo ha bisogno di continuare a crescere senza essere schiacciato dal peso delle aspettative; il secondo, ha bisogno di ritrovare fiducia, anche attraverso un lavoro tecnico che gli permetta di sentirsi nuovamente protagonista e non semplicemente il termine di paragone del proprio compagno.

Il mondiale, d’altronde, è ancora lungo e gli equilibri possono cambiare rapidamente. La Formula 1 ha sempre dimostrato quanto sia pericoloso enunciare sentenze quando manca ancora una parte consistente della stagione. Ma, accanto alla classifica dei piloti, esiste un'altra partita, molto meno visibile, che Mercedes dovrà essere capace di vincere: quella della gestione del gruppo, della credibilità del proprio leader e dell'equilibrio all'interno del box.

Perché continuare a valorizzare Antonelli è fondamentale, ma lo è altrettanto impedire che Russell finisca per identificarsi esclusivamente con un periodo negativo. Paradossalmente, la sfida più difficile per Wolff potrebbe non essere conquistare un altro titolo mondiale. Potrebbe essere riuscire a fare ciò che distingue un grande manager da un grande leader: accompagnare un giovane che sta mantenendo tutte le promesse senza lasciare che, dall'altra parte del garage, un pilota nel pieno della propria maturità sportiva smetta di credere nelle proprie.