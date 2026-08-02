MotoGP | Incredibile KTM: si valuta di escludere Maverick Viñales da Tech3 per il resto dell'anno

Maverick Viñales potrebbe perdere il posto nel team Tech3 per la seconda metà della stagione 2026 della MotoGP. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, il Costruttore austriaco sta valutando la soluzione più adeguata per escluderlo dalla rosa il prima possibile.

Per il momento, i vertici dell’azienda di Mattighofen hanno convocato Pol Espargaró per sostituirlo nel GP di Gran Bretagna, in programma il prossimo fine settimana. Una sostituzione che potrebbe estendersi al resto della stagione.

La decisione della KTM è la conseguenza dell’infortunio che Viñales si porta dietro dal luglio dello scorso anno, quando si è fatto male alla spalla sinistra in seguito a una caduta al Sachsenring, problema che continua a tormentare il pilota di Roses.

Tuttavia, il fattore scatenante che ha accelerato la decisione è stata l’enorme tensione emersa negli ultimi tempi tra lo spagnolo e Guenther Steiner, il nuovo AD di Tech3, la scuderia per cui corre.

Lo spagnolo si era impegnato con la KTM a correre con la scuderia francese nel 2025 e nel 2026, ma con un contratto che lo legava direttamente alla casa madre. Dopo un ottimo inizio di stagione lo scorso anno, il costruttore gli aveva promesso il passaggio alla scuderia ufficiale. "In inverno ero nella squadra ufficiale, ora non so nemmeno dove mi trovo", ha dichiarato Viñales a Motorsport.com durante lo scorso GP della Repubblica Ceca.

Nell’accordo, la KTM si era riservata l’opzione unilaterale, fino al 30 giugno, di rinnovare per un altro anno il contratto del pilota, che aveva in programma di continuare a correre con la livrea arancione. Tuttavia, le notizie sui trasferimenti di Alex Márquez e Fabio Di Giannantonio alla squadra ufficiale, e il silenzio di Tech3, hanno fatto scattare tutti i campanelli d’allarme nel campione della 125cc. "Se non resto in MotoGP c’è un solo colpevole: la KTM", ha dichiarato il pilota a Brno.

Il conflitto si è inasprito durante lo scorso Gran Premio di Germania: "La KTM mi ha inviato un contratto, l’ho firmato e due settimane dopo mi hanno detto che non era valido", ha affermato Viñales, dopo aver accettato il fatto che non farà parte della griglia di partenza del 2027.

Guenther Steiner è arrivato alla Tech3 meno di un anno fa, proveniente dalla F1 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Non vogliamo alcun tipo di fardello del passato e, di conseguenza, forse le persone che erano legate al gruppo, non solo a Tech3 e KTM, ma al gruppo in generale, potrebbero non rientrare nei nostri piani", ha dichiarato Steiner, che in modo indiretto ha anche sbattuto la porta in faccia a Brad Binder.

Parallelamente, Pit Beirer, direttore sportivo della KTM, ha mantenuto un profilo più basso durante l’intero scontro. L’ex pilota di motocross ha sempre affermato di essersi riservato la pausa estiva per prendere la decisione finale sulla formazione dei piloti della Tech3 per il 2027. La realtà, tuttavia, è che Luca Marini e Senna Agius saranno i piloti che correranno con la scuderia francese il prossimo anno, in attesa dell’annuncio ufficiale.

In questo contesto, la KTM cerca di risolvere la situazione il prima possibile e non vuole rischiare una guerra di dichiarazioni incrociate durante gli undici Gran Premi che restano da disputare per concludere la stagione. È proprio questo che la spinge, in questo momento, a studiare la formula che le consenta di escludere Viñales dalla squadra senza subire penalizzazioni, né in termini di immagine né dal punto di vista economico.