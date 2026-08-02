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Gara
GT World Challenge Europe Sprint Magny-Cours

GT World | Magny-Cours: Porsche-Lionspeed vince una pazza Gara 2, primo podio Lamborghini

Buus-Feller trionfano dopo incidenti e penalità, BMW-WRT festeggia il podio e in SILVER, mentre Engstler-Niederhauser regalano alla Temerario il terzo posto beffando la Ferrari-AF nel finale, dove la classifica si rimescola ulteriormente. Rossi-Hesse risalgono noni.

Francesco Corghi
Modificato:
#80 Lionspeed GP, Porsche 911 GT3 R (992) EVO - Bastian Buus, Ricardo Feller.JPG

Bastian Buus e Ricardo Feller vincono una pazza Gara 2 del GT World Challenge Europe, di scena a Magny-Cours per il terzo round di Sprint Cup 2026 che ha riservato ribaltoni a non finire.

La coppia della Porsche #80 deve ringraziare il team Lionspeed GP che ha effettuato un pit-stop fulmineo nelle fasi più concitate di una corsa interrotta anche dalla bandiera rossa per un bruttissimo incidente quando eravamo giunti circa a metà dei 60' previsti.

Al via è subito colpo di scena perché nonostante nel briefing dei piloti fosse stato indicato chiaramente quale linea tenere (cosa ribadita dal direttore di gara in seguito a quanto accaduto a Misano con Valentino Rossi), il poleman Nicki Thiim è rimasto troppo accentrato e quindi si è visto comminare una sanzione di 10" che gli ha negato la possibilità di rimanere al comando dopo la sosta.

Dietro alla Aston Martin #007 della Comtoyou Racing, Marvin Kirchhofer è riuscito a superare Christopher Haase nel duello per la piazza d'onore, con Ricardo Feller a farsi minaccioso dietro all'Audi-Eastalent, mentre a centro gruppo ottimo spunto per Rossi che da 21° è risalito subito 16°.

Il 'Dottore' ha poi provato ad approfittare dei duelli davanti a lui per risalire ulteriormente, ma Aurélien Panis (Mercedes-GetSpeed #6) lo ha beffato superandolo nuovamente. 

La prima metà di gara è stata all'insegna di contatti ed incidenti, cominciando da quello tra Darren Leung (BMW-Paradine #991) e Jeff Machiels (Ferrari-AF Corse #52) che all'ultima chicane ha visto il britannico chiudere la porta alla 296, venendo preso e tagliando la variante, con Marco Pulcini (Ferrari-Rinaldi #27) alle loro spalle a finire in testacoda per evitare il tamponamento. 

A Machiels sono stati comminati 5" per questo incidente, raddoppiato quando poi è venuto ai ferri corti con la Aston-Walkenhorst 35 di Maxime Robin, mandandola nell'erba.

Al giro 5 è la Aston Martin-Walkenhorst #34 di Jamie Day a finire in ghiaia per un contatto con un rivale, a seguire anche Kelvin Van Der Linde (BMW-WRT #32) - nel tentativo di rimontare dal fondo dopo la penalità post-Qualifica - ha cercato di scavalcare la Ferrari di Ben Green, ma colpendo il ragazzo di Emil Frey Racing che si è girato all'ultima chicane, per poi rientrare ai box e chiudere qui la giornata.

Il peggio è arrivato qualche passaggio dopo, quando Peter Dempsey (Porsche-Tempesta #93) prima ha tirato una sportellata alla Lamborghini-VSR #163 di Loris Spinelli provocandole un guasto da ritiro, poi si è toccato con Van Der Linde, che ha accusato la rottura del braccetto dello sterzo finendo con alzare bandiera bianca e costringendo la direzione gara a decretare un breve Full Course Yellow per recuperare la M4.

La ripartenza è avvenuta al giro 12 e qui si è verificato l'episodio più brutto di giornata: Dustin Blattner ha attaccato dopo la curva 2 Rinat Salikhov nel duello per il primato in Classe BRONZE CUP, ma l'alfiere della Mercedes-Winward Racing #87 non ha mollato e ha rifilato una ruotata al rivale di Kessel Racing. La Ferrari #74 è stata spedita ad alta velocità contro il muro di destra, per poi concludere la sua corsa impazzita nella via di fuga del tornantino successivo.

 

Fortunatamente Blattner è uscito dal relitto della 296, ma qui si è reso necessario fermare tutto con la bandiera rossa per ripulire il tracciato dalla marea di detriti e sistemare le barriere, ritardando anche la finestra per effettuare i pit-stop. La Mercedes-Winward è stata punita giustamente con uno Stop&Go di 20" 

Dopo 30' di stop, le vetture sono tornate in azione e la Maserati Safety Car ha dato il via libera al giro 17 con 30' sul cronometro. La finestra per rientrare ai pit-stop è stata aperta poco dopo e qui c'è chi ha effettuato la sosta troppo lentamente (Winward Racing e Garage 59, per citarne due), mentre in Lionspeed Feller da quinto ha lasciato spazio a Buus, salito primo con margine per poter amministrare fino alla bandiera a scacchi.

Grande come sempre anche il Team WRT che ha approfittato benissimo del fatto che la BMW #30 di Montenegro/Lismont è stata tra le prime a poter fermarsi con la categoria SILVER CUP ad avere la precedenza, e la M4 si è trovata da 14a a 2a assoluta, nonché leader del lotto per un risultato fantastico e meritato dalla giovanissima coppia della squadra belga.

Il podio viene completato dalla Lamborghini-Rutronik Racing #96 di Engstler/Niederhauser a regalare il terzo posto alla Temerario GT3 per la prima volta riuscendo a scavalcare a 9' dalla fine la Ferrari-AF Corse #50 di Neubauer/Leclerc, mentre l'Audi-Eastalent Racing #84 di Reicher/Haase chiude quinta.

Sesto posto generale e vittoria a denti strettissimi in GOLD CUP per Rougier/Kell sulla McLaren-CSA Racing #111, resistendo agli assalti della 720 #59 di Garage 59 condotta da Kirchhofer/Macdonald, mentre ottava c'è la Mercedes-Verstappen Racing #3 di Juncadella/Gounon.

Rossi ha invece ceduto il volante della BMW-WRT #46 a Max Hesse al giro 21 e il giovane tedesco è riuscito a rimontare dal 16° al 9° posto generale con grinta, beneficiando anche della penalità di 5" inflitte alla Ferrari-AF Corse #51 di Mosca/Zagazeta (seconda GOLD CUP) e alla Porsche-Boutsen VDS #2 di Picariello/Boccolacci, entrambe ai ferri cortissimi nei giri conclusivi.

La Aston di Thiim/Pauwels si ritrova invece mestamente 18a dopo la penalità, seguita dalla Mercedes-Winward #48 di Auer/Engel che ha avuto un pit-stop da incubo.

In SILVER, il podio viene completato dalla McLaren-Optimum Motorsport #5 di Oliveira/Porter e dalla Aston-Comtoyou #21 di Soderstrom/Dorison, mentre in GOLD CUP il terzo gradino va a Gachet/Andriolo con la McLaren-CSA #555.

In BRONZE CUP arriva il successo per la BMW-Paradine Competition #991 di Farfus/Leung davanti alla Mercedes-2Seas #222 di Jewiss/Dawson, con la Porsche-Dinamic GT #55 affidata a Cabirou/Gvazava a completare il terzetto di testa che vede scivolare giù dai premiati la Porsche-Tempesta, sanzionata per gli incidenti sopracitati.

 

 

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