FE | “Posso avere un lavoro ora?”: lo strano caso di Ticktum, da ambito uomo-mercato ora è senza contratto

“Posso avere un lavoro ora, per favore?”. Il team radio di Dan Ticktum dopo la vittoria nella prima corsa del weekend di Tokyo può suonare curioso, quasi surreale, soprattutto pensando a un pilota che fino a pochi mesi fa era considerato uno dei profili più appetibili del mercato. Eppure oggi l’inglese si ritrova senza un sedile per il prossimo anno e con un futuro incerto che potrebbe non includere la Formula E.

Non è un segreto che Ticktum sia riconosciuto nel paddock come un pilota di grande talento, veloce e che sa gestire bene la batteria, ma anche una personalità complessa, che alle volte può richiedere sensibilità nella gestione. Lo stesso Dan ha spiegato di essere diverso rispetto al passato: è cresciuto e oggi condivide poco con quel “Dan” che alcuni ricordano nelle categorie propedeutiche.

Anzi, chi ha lavorato con lui negli ultimi anni ne tesse le lodi: parla di un pilota capace, sereno all’interno del team e collaborativo. Allo stesso tempo, però, ci sono momenti in cui la sua forte personalità può rappresentare una sfida impegnativa per un Team Principal, pur restando una componente del suo carattere competitivo. Tuttavia, il suo futuro resta incerto e un rinnovo con Cupra Kiro è tutt’altro che scontato.

Dan Ticktum, Cupra Kiro Foto di: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

E tutto questo assume un sapore quasi paradossale. Un anno fa, dopo un’ottima stagione con la squadra con base a Silverstone, si immaginava che il futuro di Ticktum potesse essere lontano da Kiro, ma per le opportunità di mercato. La velocità mostrata in pista aveva attirato l’attenzione di nomi importanti, tra cui il team ufficiale Porsche, che aveva valutato la possibilità di portarlo a fianco di Pascal Wehrlein.

Quel passaggio non si è poi concretizzato e, nonostante l’interesse mai del tutto nascosto da parte di altre squadre, Ticktum alla fine è rimasto con Cupra Kiro che, pur non disponendo delle risorse dei team ufficiali, nutriva ambizioni importanti per questa stagione. In un’intervista concessa a Motorsport.com alla vigilia del mondiale, i responsabili del team avevano indicato come obiettivo quello di portare il britannico nella top 5 in classifica, forti delle sue qualità.

Dopo Monaco è arrivato un richiamo disciplinare

Tuttavia, gli episodi non hanno giocato a suo favore, in parte per situazioni sfortunate, in parte per incidenti in cui si è ritrovato coinvolto. La classifica non gioca a favore e non rispecchia quel potenziale, con 3 piazzamenti a punti e tanti rimpianti, specie alla luce della velocità mostrata sul giro secco dove è sempre stato tra i più rapidi. Episodi talvolta controversi, non solo con i commissari, come il contatto con da Costa a Monaco, in un weekend in cui aveva centrato due pole position, ma anche con la sua stessa squadra.

A Madrid ha quasi sfiorato il podio nell'ePrix di casa per Cupra, perdendolo proprio all'ultima curva Foto di: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Per questo, proprio dopo Monaco, Ticktum ha ricevuto un richiamo disciplinare dal team al termine di un weekend teso. In quell’occasione aveva lasciato il circuito senza completare le interviste con i media né partecipare al debrief post‑gara, a causa di una divergenza di vedute sulla strategia. Ma il richiamo è arrivato anche alla luce di altre situazioni emerse nel corso della stagione, venendo reso pubblico.

C’era anche una considerazione: che la frustrazione di Ticktum potesse trasformarsi in qualcosa di positivo, diventando uno strumento costruttivo e non distruttivo. L’obiettivo era vedere una crescita nella professionalità e nel rispetto reciproco anche nei momenti più difficili, da entrambe le parti. Allo stesso tempo, però, la squadra deve essere in grado di metterlo nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio potenziale.

Elementi che, inevitabilmente, finiscono sul tavolo delle discussioni quando si parla di rinnovo e di futuro. Ed è anche per questo che, considerando come in alcune occasioni quella velocità non si sia poi tradotta in risultati concreti, il futuro di Ticktum al momento sia in discussione. Pur riconoscendone le qualità, Kiro potrebbe scegliere di intraprendere un’altra strada e i sedili rimasti liberi in Formula E sono ormai pochi e, soprattutto, non hanno l’appeal di quelli disponibili dodici mesi fa.

Dan Ticktum, Cupra Kiro, con il trofeo della pole a Monaco Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il tema del contratto non rinnovato e l'aiuto in passato

“Non è un segreto che le cose non siano andate a gonfie vele nel rapporto con la squadra. Ci tengo a chiarire che vado d'accordo con tutti nel garage, lavoro benissimo e non ho alcun problema con loro. È stato solo per come è stata gestita la nota di richiamo. E poi è diventata di dominio pubblico, il che è piuttosto diffamatorio”, ha spiegato Ticktum.

Ma c’è anche una seconda parte, più complessa e che riguarda la situazione contratto: “Mi era stato detto che avrei potuto rinegoziare il mio contratto alla fine della scorsa stagione. E invece mi hanno sostanzialmente mentito, il che mi ha lasciato parecchio l'amaro in bocca. E, si sa, la realtà è che il mio contratto, per quello che credo o so di valere sul mercato, non è granché”.

Prima di cambiare gestione e diventare Cupra Kiro, il team correva sotto le insegne del marchio cinese NIO e poi ERT, con un Powertrain costruito in proprio, le cui prestazioni non erano entusiasmanti e che rappresentava un po’ il finalino di cosa della Formula E. Con il passaggio a Kiro, alla fine è arrivato anche il Powertrain Porsche, seppur non in versione aggiornata, che genera alcuni problemi fase di trazione.

Dan Ticktum, Cupra Kiro Foto di: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

“Sento di aver fatto davvero molto per la squadra negli ultimi cinque anni. I primi tre dei quali con una macchina mediocre, cercato costantemente di tirare su il morale a me stesso e a tutti gli altri per tirare avanti. In realtà, non se n'è parlato molto sui giornali, ma ora dirò quello che mi pare, un paio di anni fa ho aiutato la squadra a trovare i finanziamenti”.

“A essere sincero, non so se ci sarebbero riusciti senza di me. Tant'è che, tramite il broker con cui stavamo trattando, ci ho guadagnato qualcosa. Quindi qualcosa di buono l'avrò pur fatto. Insomma, ce l'ho messa tutta per questa squadra. E sentire di essere stato preso in giro e tutto il resto non è piacevole. D'altra parte, va detto che molte volte mi sono stati incredibilmente di supporto. Mi hanno sempre difeso quando non ho fatto le cose nel modo migliore o se mi sono espresso male”.

“Quindi sì, non ci sono solo cose negative, ma ci sono pressioni che non ruotano attorno a me. Nel team ci sono questioni più grandi di me. Io sono solo un ingranaggio della macchina, ma non voglio addentrarmi troppo in questo ora. Sta di fatto che sì, non mi sembra di essere stato trattato bene come meriterei, sinceramente. E ho come l'impressione che ci si sia concentrati troppo su quell'1% del lavoro invece che su quello che so fare decisamente bene, ovvero guidare la macchina e andare forte”.

Dan crede nel team per la Gen4: "Possiamo vincere il titolo"

Il futuro del pilota britannico è ancora tutto da chiarire, ma è logico che i risultati spesso possono essere una pezza per coprire ciò che non funziona e indirizzare le discussioni nella giusta direzione. Più volte, ed è un bene chiarirlo, Ticktum ha rimarcato di credere in questa squadra e per la Gen4, dovrà Kiro avrà anche un Powertrain ufficiale e aggiornato da Porsche, c’è la consapevolezza di poter fare bene.

Dan Ticktum, CUPRA KIRO Porsche 99X Electric WCG3 Foto di: Hector Vivas / Getty Images

“Penso ci sia ancora la possibilità di rimanere con la squadra. Ad essere sincero, mi piacerebbe continuare questo percorso, specialmente nell'era Gen 4 con Porsche. Sarà sicuramente una macchina forte e sono certo che potremo vincere. E sarebbe un bellissimo capitolo della mia carriera, sapete, vincere con continuità, finire nei primi tre del campionato o conquistare il titolo”.

Da quando è arrivata quella nota di richiamo dopo Monaco, paradossalmente le cose si sono sbloccate in senso positivo, perché è stata l’occasione per confrontarsi, ma il passo per essere certi di avere poi il rinnovo è ancora lungo e se ne parlerà solo dopo il termine della stagione a Londra a metà agosto. Dato il percorso con il team, la voglia è quella di rimanere con Kiro, ma ci sono altre opzioni sul tavolo.

“A dire il vero ho avuto un buon colloquio con Russell un paio di mesi fa, più o meno quando è arrivata la lettera di richiamo. E da allora direi che le cose sono state molto più positive. Però non mi hanno ancora detto se hanno intenzione di rinnovarmi o meno. Stanno aspettando la fine della stagione. E non credo che qualsiasi cosa io abbia sbagliato giustifichi il fatto di lasciarmi così in sospeso mentre tutti gli altri piloti stanno firmando”, ha aggiunto Ticktum.

“Quindi sì, la situazione è fondamentalmente questa. Però, voglio dire, ho un po' di carne al fuoco al momento sul fronte opzioni. Non so ancora dove sarò. Ci sono un paio di alternative davvero stuzzicanti. Mettiamola così. Se resto con la squadra voglio che si vada avanti in modo molto più positivo. Se invece me ne dovrò andare, voglio ovviamente finire la stagione nel miglior modo possibile, chiudere in bellezza e terminare questo capitolo come si deve”.