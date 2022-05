F1 | Pirelli: le mescole scelte per Baku, Canada e Silverstone

Carica lettore audio

Nel weekend che ospita il Gran Premio di Monaco di Formula 1, Pirelli ha annunciato le mescole che porterà ai Gran Premi di Azerbaijan, Canada e Gran Bretagna.

Partendo dal fatto che le tre mescole saranno sempre riconoscibili dalle bande bianche (Hard), gialle (Medium) e rosse (Soft), la Cas italiana fornitrice unica di pneumatici della F1 ha scelto tra le 5 opzioni per la stagione corrente quali di queste saranno a disposizione dei team per i tre eventi.

Per il Gran Premio di Azerbaijan che, come di consueto si terrà a Baku, Pirelli porterà le seguenti mescole:

Pirelli PZero White Hard C3

Pirelli PZero Yellow Medium C4

Pirelli PZero Red Soft C5

Per il Gran Premio del Canada, che anche in questa occasione sarà disputato al Gilles Villeneuve di Montreal, Pirelli porterà sempre le mescole più morbide della sua gamma, quindi:

Pirelli PZero White Hard C3

Pirelli PZero Yellow Medium C4

Pirelli PZero Red Soft C5

Per il Gran Premio di Gran Bretagna, che sarà ospitato dallo storico tracciato di Silverstone, la Casa italiana che realizza pneumatici porterà invece le mescole più dure della sua gamma, data la natura del tracciato britannico:

Pirelli PZero White Hard C1

Pirelli PZero Yellow Medium C2

Pirelli PZero Red Soft C3

In questo caso non sono previsti salti di mescola come invece avevamo visto per il Gran Premio d'Australia (i piloti ebbero a disposizione C2, C3 e C5).