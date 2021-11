F1 | Morte Williams: il cordoglio di team e piloti sui social

Si è spento oggi Sir Frank Williams, fondatore ed ex team principal dell'omonima scuderia. All'età di 79, ci lascia uno dei pilastri della Formula 1, figura fondamentale che ha fatto la storia di questo sport. La notizia ha sconvolto l'intero paddock, che si stringe attorno alla squadra e alla famiglia. Messaggi di cordoglio e vicinanza sono arrivati da team e piloti, che ricordano tramite i social Sir Frank Williams.

L'account della Formula 1 scrive: "Siamo pieni della più immensa e profonda tristezza per la scomparsa di Sir Frank Williams. La sua era una vita guidata dalla passione per gli sport motoristici; la sua eredità è incommensurabile e sarà per sempre parte della F1. Conoscerlo è stato un'ispirazione e un privilegio. Ci mancherà molto, molto profondamente".

Immancabile anche un pensiero di George Russell, attuale pilota Williams: "Oggi salutiamo l'uomo che ha definito la nostra squadra. Sir Frank era un essere umano davvero meraviglioso e ricorderò sempre le risate che abbiamo condiviso. Era più di un capo, era un mentore e un amico per tutti coloro che si univano alla famiglia Williams Racing e tanti altri".

Prontamente, è arrivato un messaggio anche da Nicholas Latifi, altro pilota Williams: "RIP Sir Frank Williams. Che notizia triste. Un'enorme perdita per il nostro sport e il nostro team. E' stato un onore rappresentare il tuo nome nel mondo e continueremo a spingere per riportare il team davanti in griglia".

Non solo attualità: Sir Frank Williams è stato importante anche nella carriera di Felipe Massa, che tramite il suo Instagram scrive: "Una notizia molto triste oggi per il Motorsport. Mi dispiace molto che abbiamo perso Frank Williams. Grazie per tutto quello che hai fatto per me, Frank. È stato un grande piacere per me lavorare e imparare con te. I miei pensieri per la tua famiglia. R.I.P Sir Frank Williams".

Sergio Perez è un altro fra i piloti che ricorda Sir Frank Williams: "E' una giornata triste per il nostro sport, Frank Williams sarà sempre ricordato come uno degli eroi e delle icone della Formula 1. I miei pensieri e le mie preghiere vanno alla sua famiglia, specialmente a sua figlia, Claire Williams".

Oltre ai piloti, anche le squadre si stringono attorno alla scuderia che oggi ha perso un rappresentante importante per la sua storia. Aston Martin rende omaggio a Sir Frank Williams così: "Siamo incredibilmente rattristati nel sentire della morte di Sir Frank Williams, un uomo che ha sfidato le probabilità durante la sua vita e la sua carriera per diventare una delle più grandi icone del nostro sport. Un uomo meraviglioso e un concorrente brillante, la sua eredità continuerà a vivere. Riposa in pace, Sir Frank".

Anche Alfa Romeo ricorda l'ex team principal Williams: "Oggi piangiamo una leggenda del nostro sport, un nome sinonimo di corse. I nostri pensieri vanno alla famiglia di Sir Frank e ai nostri amici della Williams".

AlphaTauri ricorda Sir Frank Williams così: "Una leggenda ci ha lasciato. Riposa in pace, Sir Frank Williams, il tuo contributo allo sport e l'eredità non sarà mai dimenticato".

Molto semplice il ricordo del team McLaren, che condivide un tributo a Sir Frank Williams.