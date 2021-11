Il team Williams: "Frank un pioniere. I suoi valori rimangono in noi"

La morte di Sir Franck Williams è senza dubbio la notizia del giorno, che va a sconvolgere un fine settimana in cui la Formula 1 era di riposo, pronto per il rush finale di una stagione entusiasmante.

Era a riposo anche la Williams, pronta a preparare le ultime gare e a difendere l'ottava posizione nel Mondiale Costruttori dai possibili assalti dell'Alfa Romeo Racing, indietro di 12 lunghezze.

La scomparsa di Williams è diventata dunque la notizia - terribile - della giornata del motorsport. Il team, da qualche mese passato nelle mani di Dorliton Capital dopo il passaggio di proprietà che ha di fatto visto uscire la famiglia Williams dai piani alti della squadra, ha voluto ricordare il fondatore, di cui ha voluto tenere la denominazione per il team che, infatti, continua a chiamarsi Williams.

A parlare è stato Jost Capito, attuale boss della squadra britannica ed ex vertice di Volkswagen Motorsport nel WRC. Parole sentite, pesate, ma importanti, che hanno dato un quadro chiaro di sia stato e fosse ancora Williams per la squadra che ha base a Grove.

"Il Williams Racing Team è profondamente rattristato dalla morte del suo fondatore Sir Frank Williams. Sir Frank era una leggenda e un'icona per il nostro sport. La sua morte segna la fine di un'era per il nostro team e per lo sport della Formula 1".

"Williams è stato un vero pioniere. Nonostante numerose avversità affrontate nel corso della sua vita, ha comandato il nostro team e lo ha portato a vincere 16 titoli iridati, rendendo il nostro team uno dei più vincenti della storia di questo sport".

"I suoi valori includevano l'integrità, il lavoro di squadra, indipendenza e determinazione, che rimangono il fulcro etico della nostra squadra e della sua eredità, così come il nome della sua famiglia, Williams, che portiamo in gara con fierezza. I nostri pensieri sono con la famiglia Williams in questi momenti così difficili".

Frank Williams parla con Arturo Merzario, Williams FW03 Photo by: Motorsport Images