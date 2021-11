La F1 è in lutto: è morto Sir Frank Williams

La Formula 1, in una domenica di riposo, una delle rare dovute a un calendario divenuto ormai sempre più fitto, si trova improvvisamente gelata da una terribile notizia: Sir Frank Williams è morto oggi all'età di 79 anni.

La notizia è stata data dal team con una breve comunicazione sulla propria pagina ufficiale di Twitter. Poche le righe del comunicato, ma estremamente significative.

"E' con profonda tristezza che, a nome della famiglia Williams, il team conferma la morte di Sir Frank Williams, fondatore ed ex team principal di Williams Racing, all'età di 79 anni".

La comunicazione è stata data anche dal sito ufficiale della Formula 1. Prima, però, da un tweet che recita così.

"E' con immensa tristezza che la F1 annuncia la scomparsa di Sir Frank Williams. La sua è stata una vita guidata dalla passione per il motorsport; la sua eredità è incommensurabile e farà parte per sempre della F1. Conoscerlo è stata un'ispirazione e un privilegio. Ci mancherà profondamente".

Williams era stato ricoverato in ospedale lo scorso venerdì, stando a un annuncio ufficiale del team, ed è morto serenamente questa mattina, ha comunicato la sua famiglia.

Ex pilota automobilistico, Williams ha fondato il suo team che porta attualmente il suo nome nel 1977 ed è diventato uno dei costruttori di maggior successo in F1. Il suo team ha vinto 9 Mondiali Costruttori e 7 Mondiali Piloti, con 114 vittorie nei Gran Premi. L'ultima di queste è arrivata al Gran Premio di Spagna, nel 2012, con Pastor Maldonado al volante.

La storia di Williams in Formula 1 è andata al di là dei titoli e delle vittorie, arrivate in maniera copiosa nel corso dei 50 anni in cui è rimasto a capo del suo team. E' stata una storia di famiglia, con la figlia Claire che è subentrata nella gestione del team a partire dal 2013.

Il nome Williams rimane forte sebbene la famiglia britannica abbia venduto il team nel corso degli ultimi mesi a Dorliton Capital. Williams aveva iniziato a ridurre il suo coinvolgimento nella squadra già nel 2012, quando si dimise dal consiglio d'amministrazione del team.

Ricordiamo poi che nel 1986, Sir Frank rimase con le gambe paralizzate per aver subito una lesione al midollo spinale rimediato in un incidente d'auto. Anche quello fu motivo, per Williams, di allontanarsi con gradualità dalla sua creatura.

Al suo posto, come detto, subentrò la figlia Claire. Prima diventando vice team principal, occupandosi della gestione quotidiana della squadra, poi prendendo le redini del team. Williams, nel 2016, aveva poi trascorso del tempo in ospedale per cercare di riprendersi da una polmonite. A quel punto smise di seguire il team.

L'ultimo ricovero in ospedale di Williams avvenne alla fine dell'anno scorso, a dicembre. Oggi, purtroppo, all'età di 79 anni Sir Frank Williams è deceduto. Lo ha fatto con la propria famiglia accanto, così come riportato dai membri della stessa in una nota ufficiale.

