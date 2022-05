F1 | Monaco, Libere 1: Leclerc comincia bene, Verstappen quarto

Carica lettore audio

Le mastodontiche F1 a effetto suolo fann fatica a girare nel Principato: non deve sorprendere, quindi, che nella prima sessione di prove libere le monoposto 2022 siano risultate due secondi più lente di quelle dello scorso anno con temperature di asfalto che sono arrivate a 54 gradi. Charles Leclerc è stato il più veloce in 1'14"531, ma il tempo il monegasco lo ha ottenuto con le gomme medie, per cui ci sono forti margini di miglioramento.

La Ferrari ha iniziato bene il lavoro a Monte Carlo mettendosi davanti: il Principe di casa ha lasciato a 39 millesimi Sergio Perez con la Red Bull, mentre Carlos Sainz è terzo a 70 millesimi, ma lo spagnolo ha dovuto fare i conti con il traffico. I due piloti del Cavallino hanno optato per la F1-75 dotata del pacchetto aerodinamico nuovo di Barcellona. Nei primi giri hanno accusato un porpoising piuttosto accentuato che è andato riducendosi dopo le modifiche di set up che sono andate nella giusta direzione.

Max Verstappen, leader del mondiale con la Red Bull, è quarto, ultimo pilota ad aver sfondato il muro dell'1'15" con un 1'14"712 che testimonia come l'olandese abbia lavorato per trovare il feeling con il tracciato più che puntare alla prestazione.

Chi si aspettava le Mercedes dietro a Ferrari e Red Bull sarà rimasto deluso perché a emergere è la McLaren che è la squadra che ha portato più novità per la MCL36. Lando Norris è quinto con 1'15"056 a mezzo secondo dalla vetta, mentre Daniel Ricciardo + settimo a meno di un decimo dal compagno di squadra. Fra i due si è infilato Pierre Gasly che ha dato un segno di risveglio con l'AlphaTauri, dopo alcune gare davvero sotto tono.

Le freccie d'argento sono ottava e decima. George Russell dopo aver lavorato per la gara a inizio turno (ha sommato 34 giri) ha messo la freccia d'argento dietro alla MCL36 dell'australiano, pagando solo 65 millesimi, ma a preoccupare sono i sei decimi dalla Ferrari di testa. L'inglese, che ha goduto di un prolungamento del contratto fino al 2025 da parte della Mercedes, ha rifilato tre decimi a Lewis Hamilton che si è molto lamentato del porpoising. La W13 è stata deliberata con un assetto troppo rigido e il saltellamento si fa sentire anche in curva.

Sebastian Vettel ha messo la nuova Aston Martin fra le due frecce d'argento dando la sensazione che la AMR22 a pance spioventi cominci a funzionare, anche se ha usato le gomme soft. Fuori dalla top 10 è rimasto Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri davanti all'altra verdona di Lance Stroll.

Non ha entusiasmato l'Alpine con Fernando Alonso 13esimo davanti a Kevin Magnussen con la Haas, mentre Mick Schumacher è solo 19esimo,ma ha provocato la bandiera rossa dopo dieci minuti perché con la sua Haas ha bloccato l'ingresso della pit lane a causa di un problema alla MGU-K della power unit Ferrari. Il tedesco è rimasto fermo in posizione pericolosa, tant'è che Fernando Alonso, che voleva rientrare ai box non è riuscito a trovare un passaggio e allora la direzione gara è stata costretta a interrompere la sessione per quattro minuti: giusto il tempo per spostare la Haas di Mick che poi non è più tornato in pista.

E' andata decisamente peggio a Valtteri Bottas ormai condannato ai problemi con l'Alfa Romeo nelle libere del venerdì: il finlandese non ha un tempo perché ha percorso solo due giri di installazione prima di tornare ai box per un guaio alla power unit Ferrari, mentre Guanyu Zhou è 17esimo.

Alexander Albon si difende con la Williams e si piazza al 15esimo posto ma usa le rosse, proprio come Nicholas Latifi che non si schioda dal 18esimo posto. In difficoltà Ocon la seconda A522 che merita qualcosa di più della 16esima piazza.