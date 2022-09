F1 | Leclerc: "Passo gara più solido di quello da qualifica"

Carica lettore audio

È un Charles Leclerc visibilmente soddisfatto quello visto al termine della seconda sessione di libere andata in scena sul tracciato di Monza.

Il monegasco, dopo aver firmato la miglior prestazione nelle FP1, precedendo di soli 77 millesimi il compagno di squadra Carlos Sainz, ha chiuso le FP2 con il terzo crono in ritardo di 193 millesimi dallo spagnolo e di appena 5 centesimi da Max Verstappen.

Alla vigilia dell’appuntamento di Monza c’era qualche timore in casa Ferrari per la gara sullo storico tracciato brianzolo. Dopo la batosta rimediata a Spa la paura che quanto accaduto in Belgio potesse ripetersi in Italia era concreta, ma dopo questa prima giornata di attività in pista i volti degli uomini della Scuderia sono sembrati molto più rilassati.

“Sono piuttosto contento dalle prime sensazioni che abbiamo avuto oggi” ha dichiarato un Leclerc sorridente”. Dopo quello che è successo a Spa, avendo una configurazione aerodinamica simile sulla vettura, pensavamo che avremmo dovuto affrontare una giornata più difficile. Dobbiamo progredire in vista per domani, ma il feeling è buono”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Leclerc non vuole però sottovalutare la Red Bull nonostante le penalità in griglia che dovranno scontare Max Verstappen e Sergio Perez.

“Non so quanto la Red Bull si sia nascosta, ma oggi ho avuto delle buone sensazioni e speriamo di averle anche nei prossimi giorni”.

Il monegasco si è poi sbilanciato dichiarandosi fiducioso circa la possibilità di ottenere la pole domani ed ha sottolineato come il team abbia trovato la strada da seguire per il corretto assetto della F1-75.

“Penso di poter andare in pole. Se riusciremo a mettere tutto insieme possiamo aver un buon potenziale. Abbiamo provato varie cose oggi e non siamo stati molto costanti nel bilanciamento, ma abbiamo trovare la direzione che vogliamo seguire. Non vedo l’ora che sia domani”.

Prima di congedarsi dai microfoni, Leclerc ha lanciato una indiscrezione. Nonostante la Red Bull con Verstappen abbia impressionato nei long run, il monegasco ha ammesso di aver avuto sensazioni migliori nella simulazione con alto carico di carburante.

“Il passo gara è sembrato anche più solido di quello in qualifica. Io sono stato più contento con i giri fatti con alto carico di carburante. È andata bene”.