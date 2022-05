F1 | Il danno del contatto con Alonso ha impedito a Gasly di evitare Norris

Carica lettore audio

Pierre Gasly e Lando Norris si sono toccati in uscita dalla curva 8, quando mancavano 18 giri alla conclusione della gara di Miami, con il pilota della McLaren che si è girato, andando a colpire il muretto ed essendo successivamente costretto al ritiro.

Questo è accaduto dopo che Gasly è andato largo alla curva 7, permettendo a Mick Schumacher e a Kevin Magnussen di passarlo prima che anche Norris cercasse di sfilarlo, toccando però l'anteriore sinistra dell'AlphaTauri con la sua posteriore destra.

I commissari hanno notato l'incidente, ma alla fine hanno deciso di non prendere provvedimenti. Anche Gasly infatti si è ritirato subito dopo, spiegando che nel posteriore della sua monoposto si era rotto qualcosa, cosa che lo aveva costretto ad andare largo.

Quando ha parlato con i media dopo la corsa, Gasly ha spiegato di aver subito il danno un giro prima, in un contatto con l'Alpine di Fernando Alonso, che aveva cercato di infilarsi all'interno senza che ci fosse in realtà lo spazio per farlo.

"Abbiamo provato a fare un altro giro per vedere se potevamo continuare, e la macchina era troppo danneggiata, non potevo nemmeno più stare in pista o girare a sinistra", ha spiegato Gasly.

"Poi nel nostro ultimo giro, mentre tornavamo ai box, stavo andando piano dopo la curva 7, e sì, tutte le vetture sono passate. Stavo cercando di girare a destra per dare spazio, e Norris è arrivato e ha toccato la mia gomma anteriore sinistra".

Marshals remove the damaged car of Lando Norris, McLaren MCL36, from the circuit Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly ha ritenuto che non fosse necessario scusarsi con Norris per l'accaduto: "Stavo cercando di dare spazio. Probabilmente mi sarei potuto spostare a sinistra. Ma stavo sterzando verso destra, potete vedere gli onboard. Non so dove sarei potuto andare".

Quando Norris è stato informato delle spiegazioni di Gasly, ha accettato che il suo ritiro sia stato solo sfortunato.

"Si piega a destra e la pista va in quella direzione, solo che lui stava venendo dritto," ha detto Norris. "Se è a causa del danno, non so cosa avrei dovuto fare, guidare proprio accanto al muro e sperare per il meglio o qualcosa del genere. Quindi sono stato solo stato sfortunato, credo".

Alonso è stato sanzionato con 5" di penalità per il contatto con Gasly. Il pilota spagnolo ha cercato il francese dopo la gara per scusarsi e prendersi tutta la colpa dell'accaduto.

"Sono stato molto ottimista con quella manovra", ha detto Alonso. "Ho preso una penalità di 5 secondi che mi merito: è stato un mio errore, ho frenato troppo tardi. Eravamo pronti a restituire la posizione, ma lui era al pit stop in quel momento, quindi devo pagare quei cinque secondi".

Alonso ha poi ricevuto un'altra penalità di 5" dopo la gara per essere andato fuori pista ed aver tratto vantaggio, che lo ha relegato all'11° posto, negandogli i punti che avrebbe conquistato dopo aver tagliato il traguardo in ottava posizione ed essere già stato arretrato in nona alle spalle del compagno Esteban Ocon per la prima penalità.