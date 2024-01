F1 | Ferrari: Bearman e Arthur Leclerc diventano piloti di riserva

Nella giornata di sabato, Ferrari ha confermato i propri piloti di riserva e sviluppo per il mondiale 2024 di Formula 1, i quali lavoreranno a supporto dei due portacolori ufficiali della Scuderia, Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Rispetto allo scorso campionato, le novità risiede nell’aggiunta nel gruppo di Oliver Bearman e Arthur Leclerc, due piloti provenienti dalla Accademia dedicata ai giovani piloti del Cavallino, la quale gli ha fornito supporto e ne ha curato la loro preparazione nei rispettivi percorsi nelle categorie propedeutiche.

Il britannico quest’anno prenderà parte al campionato di Formula 2 per una seconda stagione con Prema, dove affiancherà l’italiano Andrea Kimi Antonelli, invece al debutto in categoria. Accanto ai suoi impegni nella serie cadetta, Bearman assumerà anche il ruolo di riserva del Team Ferrari di Formula 1, pronto a intervenire in caso di inabilità di uno dei due piloti ufficiali: l’inglese condividerà il ruolo con Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman, che invece saranno impegnati nel mondiale WEC al volante della Ferrari 499P Hypercar.

Photo by: Ferrari Ollie Bearman, Ferrari

Berman ha già avuto modo di provare due vetture di Formula 1 nel corso degli ultimi mesi: a ottobre ha prima girato con la Ferrari SF21 per completare i 300 km necessari per avere il permesso della FIA per scendere in pista in un weekend ufficiale, mentre nelle settimane successive è salito al volante della Haas VF-23 nelle prove libere del Gran Premio del Messico, così come nei test dedicati ai giovani piloti ad Abu Dhabi a fine 2023.

Arthur Leclerc affiancherà invece Antonio Fuoco e Davide Rigon nel ruolo di pilota di sviluppo, supportando da casa al simulatore il team nei weekend di gara. Inoltre, il monegasco parteciperà al lavoro di messa a punto e di valutazione degli aggiornamenti introdotti durante il corso della stagione. Dopo aver lasciato la Formula 2 dopo una sola stagione, Leclerc quest’anno prenderà parte al campionato italiano GT con la Scuderia Baldini 27.

Fuoco invece proseguirà invece la sua avventura nella classe Hypercar del WEC con la 499 P numero 50, con cui lo scorso anno ha conquistato anche la pole alla prestigiosa 24h di Le Mans, mentre Rigon continuerà a correre nella stessa serie, ma nella classe LMGT3 nel team Vista AF Corse GT3.

Sia Oliver Bearman che Arthur Leclerc la prossima settimana prenderanno parte a una sessione di test alla guida della Ferrari F1-75 per accumulare chilometraggio su una vettura della massima serie, la prima dell’era a effetto suolo dopo il cambio di regolamenti del 2022.