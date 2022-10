F1 | Ferrari: ci sono sensazioni positive per il weekend

Carica lettore audio

Il weekend di Città del Messico riparte oggi dalla sessione FP3 dopo i pochi riscontri che sono emersi ieri al termine del turno del mattino. Nel pomeriggio a tenere banco sono stati novanta minuti di test Pirelli, utili per lo sviluppo delle gomme 2023 ma non per tastare il polso ai valori in campo in vista di qualifiche e gara.

Basandosi sui pochi dati a disposizione (quelli emersi al termine della sessione FP1) emerge una buona Ferrari, subito 1-2 con Sainz e Leclerc, ma soprattutto un notevole equilibrio, visto che Mercedes e Honda sono a poco più di un decimo.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

In casa Ferrari l’inizio del weekend è stato incoraggiante. “Nel complesso è stata una giornata positiva – ha commentato Sainz - abbiamo completato il programma previsto provando anche parecchie regolazioni di assetto sulla macchina”.

Meno lineare è stato il venerdì di Leclerc, iniziato con una foratura all’inizio della sessione FP1 e concluso con un incidente nel corso del turno pomeridiano.

I commissari rimuovono la vettura Ferrari F1-75 di Leclerc dopo l' incidente nelle FP2 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Non è stato certo il migliore dei venerdì – ha spiegato Charles - dal momento che non abbiamo completato un grande numero di giri. Nella seconda sessione abbiamo effettuato una simulazione di qualifica. Quando poi siamo passati alle prove in configurazione gara, sono finito in testacoda e la mia sessione e terminata li. Non mi aspetto conseguenze per il resto del weekend dall’incidente, e sono fiducioso che avremo un sabato migliore, anche perché le sensazioni che ho provato in machina sono buone”.

Sainz dovrebbe montare una nuova power unit, l’ultima della stagione 2022, ma dal box della Scuderia non sono trapelate informazioni in merito. Come da tradizione, la pista di Città del Messico è un banco prova duro per le power unit, e la riprova è arrivata al termine della FP1, con Ocon, Magnussen e Tsunoda che hanno dovuto attendere il cambio di motore a causa di problemi emersi durante la sessione del mattino.

Il raffreddamento è un incubo per tutti e venti i piloti in pista, nonostante le prese d’aria siano state aperte al massimo per far fronte all’aria rarefatta.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Anche la Mercedes sembra intenzionata a dare fastidio alla Red Bull. George Russell ha definito il suo venerdì come il migliore dell’anno, nonostante sia sceso in pista solo nella sessione FP2 avendo ceduto la sua monoposto a Nyck De Vries nel turno del mattino. E questa volta anche gli avversari sembrano essere d’accordo. A Città del Messico il drag è un problema che si accusa meno, e per la W13 questo è un habitat perfetto.

Ci sono ancora molti dubbi sulle gomme che saranno utilizzate in vista della gara. Il turno FP3 darà indicazioni importanti su questo fronte, e tutti e venti i piloti in pista hanno tenuto per sabato e domenica 1 set di hard, 2 di medie e 6 di soft. La mescola più tenera ha un vantaggio prestazionale importante sul giro veloce, ma i pochi long-run completati nella FP1 hanno confermato un gap importante tra le tre mescole.