F1 | Bottas: "Alfa ha risolto 2 grossi problemi del 2022"

Carica lettore audio

Le monoposto 2023 si sono rivelate quasi tutti evoluzioni di ciò che abbiamo visto lo scorso anno. Alfa Romeo Racing, invece, ha scelto concetti diversi in alcune aree della C43 per cercare di far fronte ai problemi venuti a galla nel corso del 2022.

Valtteri Bottas, dopo la prima giornata di test di Sakhir, ha dato buoni riscontri riguardo l'ultima vettura svizzera che porterà il nome del marchio italiano.

Secondo il pilota finlandese, sulla C43 sono stati eliminati due grossi problemi che avevano attanagliato la progenitrice nella stagione 2022. Uno di questi era legato alla scarsa precisione del retrotreno, ora diventato più stabile.

"Sicuramente il retrotreno della vettura è diventato più stabile, cosa che l'anno scorso era un punto debole, soprattutto nelle curve ad alta velocità, quindi questo è positivo", ha sottolineato il finlandese ex Mercedes.

"Dobbiamo ancora mettere a punto il bilanciamento, soprattutto nelle curve a bassa velocità, e stiamo lottando un po' con il bloccaggio dell'anteriore e il sottosterzo, quindi questo tipo di cose ma niente che non si possa risolvere".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Un altro aspetto che gli ingegneri di Hinwil hanno migliorato è la presenza del porpoising. Questa è scemata rispetto alla passata stagione, ma non scomparsa del tutto.

"È decisamente migliorato rispetto all'anno scorso, ma non è scomparso. È ancora presente, bisogna ancora scendere a compromessi con l'assetto, ma sembra che con la maggior parte della vettura su alcune sezioni della pista sia ancora presente".

Bottas ha poi approfondito altre tematiche legate ai problemi con cui Alfa Romeo Racing ha dovuto fare i conti nel corso del 2022. Le modifiche al raffreddamento sembrano aver dato i loro frutti, così come la power unit rivista nel corso dell'inverno dalla Ferrari.

"Credo che tutti i problemi principali che abbiamo avuto l'anno scorso dal punto di vista del telaio siano stati ben identificati e molti concetti sono stati cambiati, come ad esempio il raffreddamento, che aveva dato diversi problemi".

"E almeno oggi abbiamo dimostrato che possiamo fare più di due distanze di gara senza problemi. È una buona cosa. Quindi sono fiducioso che sarà decisamente meglio dell'anno scorso e, ovviamente, l'anno scorso abbiamo avuto parecchi problemi da parte della Ferrari, ma finora niente. Ma è ancora presto. Quindi il tempo lo dimostrerà", ha concluso il finlandese.