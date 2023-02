F1 | Wolff: "La Mercedes porterà una vettura più simile agli altri"

Carica lettore audio

La Mercedes non convince e si allungano delle ombre sulla W14 con l’arrivo della sera nel secondo giorno di test in Bahrain. Toto Wolff non è il tipo da nascondersi e il team principal del team di Brackley ai microfoni di Sky Italia è stato esplicito, senza cercare delle vie di fuga.

Lewis Hamilton non ha entusiasmato in mattinata con la freccia nera che fa più fatica del previsto e la sensazione che si ricava dagli uomini della Stella è che non siano affatto sorpresi. La W14 è sicuramente migliore della sbagliata W13 dello scorso anno, ma la soglia di competitività vista a Sakhir è minore di quella che a Brackley potevano aspettarsi.

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff ha un quadro molto chiaro della situazione…

“La Red Bull è veloce, ma la è anche la Ferrari, perché fa facilmente un giro veloce, un po’ come lo scorso anno. Il livello di queste due squadre è molto alto. Il nostro obiettivo deve essere quello di lottare per il campionato, ma quello che vediamo oggi non mi fa essere ottimista”.

“Non credo che saremo in grado di essere veloci come Red Bull e Ferrari: dobbiamo essere molto realisti. Quello che è certo è che siamo una grande squadra che può portare avanti degli sviluppi velocemente. Dobbiamo capire e analizzare i dati. Abbiamo tutto quel che ci serve per essere competitivi”.

Il manager austriaco poi non ha nascosto le strategie Mercedes…

“Il concept è rimasto quello dello scorso anno. Vedremo di portare nuovi pezzi nella prima metà della stagione, magari per rendere la W14 più simile alle altre macchine”.

Mercedes W14: ecco la piastra terminale dell'ala anteriore Photo by: Giorgio Piola

Dopo tante anticipazioni arriva la prima conferma: la W14 è una monoposto destinata a cambiare faccia abbastanza presto. I tecnici diretti da Mike Elliott hanno definito una vettura modulare che si presta a cambiamenti piuttosto repentini delle forme e, a quanto ci risulta, è già stata lanciata una sorta di versione B della freccia nera.

L’ala centrale che copre il cono anti-intrusione superiore e fa da “vassoio” allo specchietto retrovisore è un elemento scomponibile dal telaio, per cui non ci sorprenderemmo affatto se dopo i primi Gran Premi dovesse sparire per lasciare il posto a pance più simili alla Red Bull RB19, nel tentativo di rendersi competitivi da metà stagione in poi.

In Mercedes per ora confidano sulla power unit di Brixworth che si candida a essere il motore in grado di sfidare l’Honda campione del mondo dopo che è stato fatto un grosso lavoro di messa a punto sui software di gestione.

La stagione 2023 non ci ha ancora offerto il primo Gran Premio, ma già si parla di una versione evo della W14: quando sarà pronta?