Alonso dimesso dall'ospedale: è tornato a casa a Lugano

Fernando Alonso è stato dimesso lunedì mattina dall’ospedale di Berna dove è stato ricoverato giovedì scorso a causa dell’incidente in bicicletta di cui è stato vittima mentre si stava allenando sulle strade del comprensorio di Lugano.

Il pilota due volte campione del mondo ha centrato una vettura che stava svoltando per entrare nel parcheggio di un supermercato e si è prodotto una frattura alla mascella, oltre ad aver perso due denti.

L’asturiano prontamente soccorso è stato trasportato prima all’ospedale di Lugano e poi trasferito nella capitale in una clinica specializzata nei traumi facciali.

Alonso è stato sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione della frattura e le sue condizioni in costante miglioramento hanno permesso le dimissioni in mattinata, per cui Fernando ha potuto tornare a casa per un breve periodo di riposo.

L’incidente, per fortuna, si è rivelato meno grave del previsto: l’iberico, che si sta preparando al suo rientro in Formula 1 con la Renault dopo due anni al di fuori del Circus, dovrebbe essere regolarmente al via dei test collettivi che sono in programma dal 12 al 14 marzo in Bahrain.

Stando alle indicazioni degli specialisti si consiglia di non intraprendere subito un’intensa attività fisica, raccomandando comunque il movimento, facendo un moderato lavoro aerobico. Il recupero dovrebbe variare in un periodo di 10 – 14 giorni.