F1 | Alfa Romeo: due giorni di test Pirelli a Imola dopo il GP

Carica lettore audio

Il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna avrà un’appendice anche la settimana successiva: il 26 e 27 aprile l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sarà teatro di due giorni di test Pirelli per l’inizio dello sviluppo delle gomme 2023.

La squadra che è stata chiamata ad effettuare i collaudi è l’Alfa Romeo che porterà in pista la C42, vale a dire la monoposto che si sta ben comportando in questo avvio di stagione con Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. La squadra di Hinwil non ha ancora ufficializzato i piloti.

La notizia è un’anteprima dal momento che il fornitore unico milanese non ha ancora ufficializzato il calendario dei 25 giorni che la FIA dovrebbe concedere per lo sviluppo della nuova generazione di pneumatici.

La Pirelli, infatti, sta facendo fatica nel trovare le date libere a causa di un calendario di F1 molto serrato. Non si può escludere che gomme prototipo potranno essere portate ad alcuni GP e fornite in FP2 alle squadre, dal momento che non è pensabile programmare giornate di test fra due gare back to back.

Per ora sono state stabilite due giornate di prova a Imola, Red Bull Ring e Hungaroring con la possibilità di far girare due squadre, mentre i collaudi con le rain dovranno essere effettuati al Paul Ricard o Fiorano, gli unici impianti che possono essere bagnati artificialmente.