F1 2021, il regolamento è stato approvato!

Da mesi gli addetti ai lavori della F1 hanno discusso delle nuove norme, con divergenze che hanno ritardato il tutto rispetto alla scadenza originale, che era prevista per metà 2019.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Mondiale FIA giovedì, il nuovo regolamento è stato finalmente pubblicato.

Il Presidente FIA, Jean Todt, collegato via video, ha preso parte alla conferenza stampa di oggi al Circuit of the Americas di Austin, dove erano presenti Chase Carey (AD della F1), Ross Brawn (direttore del motorsport) e Nikolas Tombazis (responsabile tecnico delle monoposto di F1).

I punti studiati dalla FIA si sono basati sulla ricerca di una F1 più semplice da seguire e "futuristica".

Si valuterà anche un cambiamento del format dei weekend di gara, come spiegato nel regolamento sportivo, con passaggio da 4 a 3 giorni di attività.

Per quanto riguarda la parte finanziaria, novità per le norme FIA, c'è il limite di spesa per i team fissato a 175 milioni di dollari per un calendario di 21 eventi, con 1 milione di dollari aggiunto o tolto in base ai cambiamenti del numero di corse. Il tetto esclude il "costo piloti" e per le "tre persone più pagate" fra le spese.

Stando al comunicato, i regolamenti 2021 "saranno legati ad una nuova struttura di gestione e di partecipazione agli utili", con negoziazioni che attualmente sono in "fase avanzata" tra la F1 e i suoi team.

"L'approvazione delle regole da parte del Consiglio Mondiale della FIA è uno spartiacque per la F1", ha detto Carey.

Todt ha aggiunto: "E' il maggior cambiamento per la categoria principale degli sport motoristici, per la prima volta affrontiamo contemporaneamente gli aspetti sportivi, tecnici ed economici. Il regolamento 2021 arriva da uno sforzo incredibile dal punto di vista della collaborazione e credo sia un grande traguardo raggiunto".

La Ferrari ha avuto un ruolo molto importante con il suo diritto di veto, se dovesse ritenere che qualcosa non fosse di interesse per il campionato. Il Team Principal Mattia Binotto aveva già affermato a Motorsport.com che sarebbe stato un "peccato esercitare questo diritto una volta pubblicato il regolamento".