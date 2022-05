ETCR | Cupra EKS già vincente: "Un successo da sogno"

Carica lettore audio

Come se fosse un bulldozer, il team guidato da Mattias Ekstrom ha festeggiato sul circuito stradale di Pau Ville (Francia) nella prima della nuova stagione della Coppa del mondo di auto elettriche turismo, il FIA ETCR.

Oltre alla vittoria di Ekstrom, il team Cupra EKS ha piazzato Adrien Tambay e Tom Blomqvist sugli altri due gradini e ha portato a casa il primo trofeo cCstruttori.

Anche se può essere sembrato un gioco da ragazzi per la squadra spagnola, il livello dei piloti in questa stagione è aumentato notevolmente con gente come Bruno Spengler e Maxime Martin con una vasta esperienza nel DTM.

Azione di gara Photo by: Cupra

La griglia presenta anche veterani come Mikel Azcona, che è passato da Cupra a Hyundai formando una gran coppia con Jean-Karl Vernay. Tutti loro se la sono giocata nei turni di qualificazione.

Anche i debuttanti si sono adattati bene alle esigenze delle auto elettriche e al format della competizione fin dall'inizio, e non hanno addotto come scusa la loro mancanza di esperienza con le macchine ETCR.

Questo ha fatto sì che gli esperti non abbiano potuto adagiarsi sugli allori e abbiano dato il massimo, anche colpendo il muro quando spingevano, come nel caso di Jordi Gené (Cupra EKS) che ha sbagliato in una delle chicane e non ha potuto finire la sessione.

In questo campionato, le auto sono condivise da due diversi piloti, quindi l'incidente di Gené ha costretto il team a riparare il mezzo a tempo record in modo che Blomqvist potesse scendere in pista.

L'impressionante lavoro dei meccanici della Cupra EKS, che hanno dovuto cambiare, tra le altre cose, il sottotelaio, la cremagliera dello sterzo e il muso in fibra di carbonio, è stato decisivo perché il britannico salisse sul podio.

Un'impresa possibile solo con un team di meccanici esperti, che conoscono l'auto al millimetro e che lavorano insieme da molti anni. Gran parte del successo di questo fine settimana può essere attribuito a loro.

Tom Blomqvist, Mattias Ekström, Adrien Tambay, Jordi Gene, Cupra EKS Photo by: Cupra

"Finire tutti e tre a podio ed essere il primo costruttore nel nostro primo weekend con Cupra EKS Racing è un risultato da sogno", ha detto Ekstrom.

"Naturalmente, ci può essere solo un vincitore e sono felice che sia io, ma Adrien e Tom hanno fatto un lavoro perfetto questo fine settimana che ci ha permesso di ottenere il massimo dei punti".

Il prossimo round del FIA ETCR sarà nel circuito turco di Istanbul Park il 21-22 maggio.