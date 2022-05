ETCR | Mattias Ekstrom Re a Pau nella tripletta Cupra EKS

Carica lettore audio

Mattias Ekström vince la Race FR, primo evento della stagione 2022 del FIA ETCR confermandosi Campione di classe quale è.

Lo svedese, armato di una Cupra e-Racer davvero superiore sul tracciato cittadino francese, ha preceduto nella classifica finale i compagni del team Cupra EKS, Adrien Tambay e Tom Blomqvist, mentre Mikel Azcona è il migliore delle Hyundai.

La Romeo Ferraris porta a casa un quinto e sesto posto con Bruno Spengler e Maxime Martin, ottimi alla loro prima uscita con le Giulia ETCR, mentre Luca Filippi viene spedito contro il muro in finale da Jean-Karl Vernay, appiedando anche l'incolpevole e sfortunato Giovanni Venturini.

Mattias Ekstrom, Cupra EKS, Cupra e-Racer Photo by: ETCR

POOL FAST: Qualifica 1 & 2

La primissima Qualifica si svolge con le vetture a 500kW di potenza che partono in un ordine sorteggiato intervallato di 30" l'una dall'altra, per poi affrontare la Q2 invertendo la classifica ottenuta nella prima manche.

Tom Blomqvist fa subito la voce grossa in 1'22"626 con la Cupra e-Racer, nella doppietta del Team EKS che vede Adrien Tambay secondo per 0"163.

In terza posizione ecco Luca Filippi con la Giulia della Romeo Ferraris, tenendosi dietro le Hyundai di Norbert Michelisz e Jean-Karl Vernay, mentre Maxime Martin è ultimo avendo commesso un errore con la sua Giulia.

In Q2 è Vernay a svettare in 1'21"935, coi tempi dei primi tre che si abbassano. Fra questi ci sono anche Tambay e Blomqvist, molto vicini al transalpino.

Più staccato Martin, che accusa più di mezzo secondo dalla vetta, così come Michelisz e Filippi.

La classifica combinata (prendendo il crono migliore di Q1 e Q2) vede quindi Vernay avere la meglio di Tambay e Blomqvist, con cui si affronterà nei Quarti di Finale.

L'altro vedrà Martin contro Michelisz e Filippi, avendo chiuso in quarta, quinta e sesta piazza rispettivamente.

Azione in pista Photo by: ETCR

POOL FURIOUS: Qualifica 1 & 2

In Q1 c'è subito il colpo di scena perché in casa Cupra la gioia la regala Mattias Ekström con il miglior tempo nella prima manche in 1'21"530, ma il dolore lo dà Jordi Gené, che sbatte rovinosamente senza ottenere il tempo e bloccando anche l'incolpevole Kevin Ceccon, costretto ad alzare il piede con la propria Hyundai.

Il secondo posto va alla Giulia ETCR di Bruno Spengler, staccato di 0"625, per 3 decimi meglio del compagno di squadra Giovanni Venturini.

Mikel Azcona accusa invece un ritardo di 1"179 al volante dell'altra Hyundai Veloster N.

In Q2 Ceccon è costretto ad uscire in pista per primo (per via dell'ordine inverso della Q1) e per non rischiare troppo sigla un crono di poco più di 1" peggiore del riferimento nuovamente stabilito da Ekstrom.

Azcona si issa secondo e guadagna questa piazza dietro allo svedese per i Quarti di Finale, considerando il tempo più basso fra le due sessioni. La seconda fila è invece tutta Romeo Ferraris col duo Venturini-Spengler, poi si piazzano Ceccon e Gené, che non gira in Q2 avendo rovinato la e-Racer.

La combinata viene vinta da Ekstrom su Azcona e Venturini, al primo Quarto di Finale del gruppo, seguono Spengler, Ceccon e Gené, che saranno in lizza nel secondo.

Jordi Gené, Cupra EKS, Cupra e-Racer Photo by: ETCR

POOL FAST: Quarti di Finale 1&2

Nel primo Quarto di Finale sfruttando 300kW di potenza, Vernay fa letteralmente il vuoto scattando benissimo al via e scappando nei confronti delle Cupra di Blomqvist e Tambay.

Il francese della Hyundai non ha problemi e può gestire, approfittando anche della lotta in casa Cupra-EKS che vede il britannico tenere dietro il compagno transalpino, autore di una partenza a rilento dal centro dello schieramento.

Secondo Quarto di Finale che vede Michelisz bloccato nel mezzo al via nella morsa delle Giulia. Martin prende il comando sull'ungherese e Filippi, il quale perde un po' di terreno nei confronti del duo.

Il belga non sbaglia nulla e transita vittorioso sul traguardo con 1"3 sull'ungherese, il piemontese è terzo ad 1"6 dalla Hyundai.

Una doccia fredda ha però mandato in fumo i sogni di Vernay, dato che i Commissari Sportivi hanno riscontrato l'utilizzo di una potenza maggiore al consentito sulla sua Veloster, subendo così la squalifica e la perdita del successo nei Quarti.

Nei punteggi, Blomqvist chiude dunque primo a quota 29 lunghezze, ma Tambay è vicinissimo a 27 e Martin si accoda a 21. Un po' più distanti Vernay (15), Michelisz (13), lontano Filippi (5).

Azione in pista Photo by: ETCR

POOL FURIOUS: Quarti di Finale 1&2

Subito un colpo di scena nel primo Quarto del secondo gruppo. Ekstrom, Azcona e Venturini partono e proseguono praticamente appaiati per diversi metri, ma alla curva 1 non c'è spazio per tutti.

Il risultato è che la Cupra all'interno passa, mentre l'anteriore destra della Giulia e la posteriore sinistra della Hyundai si agganciano, con il pilota della Romeo Ferraris che finisce anche contro il muro.

Azcona riporta la foratura e deve proseguire a passo d'uomo camminando sul cerchione, a Venturini invece si apre la ruota e deve fermarsi in pista, mentre lo spagnolo guadagna i box. Vittoria facile per Ekstrom, Azcona è secondo pur avendo un giro di ritardo, Venturini resta a secco.

L'altro Quarto è con Spengler, Ceccon e Gené. Parte benissimo il canadese, lo spagnolo dall'esterno guadagna e passa Ceccon, che comunque prova ad incollarsi al posteriore della Cupra.

Il trio è serratissimo, ma nonostante la ricerca di spazi e gli utilizzi del Power-Up per la spinta aggiuntiva, le posizioni non cambiano e Spengler vince seguito dai due rivali.

A fine giornata Ekstrom comanda la classifica con 35 punti, seguito da Azcona a 27 e Spengler a 21, mentre Gené (10), Venturini (9) e Ceccon (8) sono più staccati.

Azione in pista Photo by: ETCR

POOL FAST: Semifinali 1&2

Le ostilità ricominciano domenica mattina presto e le Semifinali con le auto sempre a 300kW più l'utilizzo del Power-Up si affrontano cominciando con il trio Tambay-Blomqvist-Martin.

Le Cupra passano subito al comando grazie al francese e al britannico, che si stacca leggermente dal collega intento a tenersi dietro la Giulia del belga.

Tambay non sbaglia nulla nei 3 giri a disposizione e vince comodamente, Blomqvist resiste invece al pressing di Martin chiudendo in piazza d'onore.

La Semifinale 2 vede Michelisz partire a fionda dal centro, con Vernay che si accoda al collega sfruttando la traiettoria interna e Filippi a seguire il francese.

Il piemontese al secondo giro prova ad attaccare all'interno con grinta Vernay, contatto tra i due e le auto che escono dal tornantino appaiate. Purtroppo la Giulia finisce il Power-Up e dunque la Veloster torna davanti, andando ad insidiare la gemella.

L'ultima tornata è una lotta tutta in casa Hyundai, ma Michelisz ha ancora qualcosina in più di potenza e la sfrutta per tenersi alle spalle il compagno, con Filippi terzo e lontanissimo.

Azione in pista Photo by: ETCR

POOL FURIOUS: Semifinali 1&2

Ekström scatta bene dal cancelletto nella prima Semifinale, Spengler dall'esterno (e con un lieve contatto) sale secondo passando Azcona.

Lo svedese è un missile e scappa via, gli altri due cominciano una lotta personale che vede il pilota della Giulia negare al rivale della Hyundai ogni minimo varco, seppur lo spagnolo cerchi anche dove è quasi impossibile di sorprederlo.

Ekström vince quindi con olte 3" su Spengler, che negli ultimi metri allunga leggermente su Azcona.

La seconda Semifinale vede Venturini avere un ottimo spunto e tenere il primato all'interno, Ceccon prova a sorprendere all'esterno Gené, ma andando sullo sporco si allarga troppo e deve desistere alzando il piede.

Lo spagnolo ha così la possibilità di provare ad insidiare la Giulia, ma non è così aggressivo e nel finale si vede raggiungere da Ceccon, che però non trova lo spazio per passare, dovendosi accontentare del terzo posto dietro a Venturini e Gené.

Azione in pista Photo by: ETCR

POOL FAST: Super Final

Le Cupra di Tambay e Blomqvist hanno dominato la prima Finalissima, partendo benissimo al via e tenendosi alle spalle le Giulia di Filippi e Martin, oltre alle Hyundai di Vernay e Michelisz, con quest'ultimo lentissimo per problemi.

Martin al secondo giro ha scavalcato il compagno di squadra cominciando a pressare Blomqvist, ma alle loro spalle la terza tornata ha visto Vernay affiancare Filippi tentando il sorpasso. Le due macchine si sono agganciate e ci ha rimesso il piemontese, piombato rovinosamente a muro distruggendo l'auto e restando in mezzo alla traiettoria.

La direzione gara ha scelto di far proseguire la lotta esponendo solamente le bandiere gialle, Tambay è scappato via e Blomqvist ha resistito a Martin nella lotta per la piazza d'onore, dopo che il belga al giro 6 era riuscito a scavalcare nuovamente Vernay. Quinto e lontanissimo Michelisz.

Adrien Tambay, Cupra EKS, Cupra e-Racer Photo by: ETCR

POOL FURIOUS: Super Final

Manca la Giulia di Venturini in griglia, dato che il veneto la condivide con Filippi e la macchina è distrutta dopo il botto della precedente finale.

Ekström tiene bene il primato allo spegnimento dei semafori, Spengler prova ad inseguirlo tallonato da Azcona, con Ceccon che gira quarto davanti a Gené.

Al secondo giro Azcona passa Spengler e sale secondo cercando di andare a prendere Ekström: i due hanno un ritmo decisamente superiore a tutti gli altri e fanno gara per i fatti loro scappando via.

Nonostante il grandissimo pressing, Ekström tiene il primato su Azcona e va a vincere il weekend venendo incoronato Re con 100 punti conquistati. Il secondo posto dell'evento è di Tambay con 92 punti, Blomqvist chiude terzo a 79 per un podio tutto Cupra.

Azcona conclude quarto a 72, Spengler e Martin seguono a 61 e 56 rispettivamente, poi più indietro ci sono Vernay, Michelisz, Gené, Ceccon, Venturini e Filippi.