Virtual Le Mans: seconda bandiera rossa, crash del server

E' crashato il server per la seconda volta come è successo ieri sera. Le vetture che animano la 24 Ore di Le Mans dopo venti ore si sono dovute nuovamente fermare come è accaduto all'inizio della sera. La direzione gara diretta da Freitas ha invitato i concorrenti a fermarsi sulla linea del traguardo nel momento in cui la #1 Rebellion Williams eSport guidata da Wisniewski aveva completato il 310esimo giro della gara.

Dopo lo stop imposto alla maratona virtuale ieri sera per un lag sul server della piattaforma, i tecnici devono aver deciso di fermare la corsa prima che ci fosse un definitivo salto di linea. E' prevista la ripartenza della corsa per arrivare alla bandiera a scacchi, visto che l'orologio della gara non è stato bloccato.

La ripartenza è prevista a breve con le vetture che potranno scattare dietro alla safety car con il pieno di benzina e gomme fresche, scombinando le strategie che erano state adottate dai muretti. Chi era nello stesso giro vedrà annullato il suo vantaggio, mentre chi ha accumulato dei ritardi in giri non guadagnerà nulla.