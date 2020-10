Rachele Somaschini ingaggiata per correre con la nuova Renault

Rachele Somaschini è stata ingaggiata dalla Toksport WRT per prendere parte alle ultime tre gare della stagione 2020 del FIA European Rally Championship con la nuova Renault Clio RSR Rally5.

La milanese, che gareggia promuovendo anche la sua campagna #CorrerePerUnRespiro per raccogliere fondi contro la fibrosi cistica (di cui è affetta) affronterà il primo impegno con la vettura francese al Rally Hungary (6-8 novembre).

"Sono molto contenta di questa nuova opportunità offertami da Renault - ha detto la 26enne - Per me sarà un'esperienza nuova con la Rally5 e non vedo l'ora di provarla in Ungheria. Per me questa situazione è molto più rischiosa che per altre persone, a causa della fibrosi cistica. Ma la manifestazione rispetta un rigoroso protocollo anti-COVID e, anche se ho pensato molto prima di decidere di correre, mi sento a mio agio e motivata a partecipare. E' un nuovo progetto e voglio ringraziare tutti i miei partner per questa opportunità".

Benoît Nogier, direttore di Renault Sport Customer Racing, ha aggiunto: "Siamo molto contenti di portare al debutto la nuova Clio Rally5. Abbiamo iniziato l'anno scorso a collaborare con la Toksport come nostro distributore in Turchia e da allora si sono convinti che la nuova Clio Rally5 rappresenta l'occasione per i giovani che vogliono fare esperienza prima di lottare ai massimi livelli. Il Rally Hungary sarà la nostra prima gara assieme e con la Clio Rally4 in arrivo per il 2021 stiamo lavorando in vista della lotta per i titoli".

Tolga Ozakinci della Toksport WRT ha aggiunto: “Dovevamo già schierarla all'Azores Rallye di marzo, ma la pandemia di COVID-19 ha forzatamente rinviato tutto. L'idea era di avere due Clio Rally5 per le ultime tre gare dell'ERC. Abbiamo il loro supporto e sarà un bel banco di prova per i nostri piloti. Siamo molto carichi".