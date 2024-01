Gus Greensmith rimane con Skoda per vincere il titolo WRC2

Il campionato WRC2 2024 continua a vedere rimpinguato il suo parco partenti, soprattutto quello del livello più alto. Gus Greensmith ha annunciato questo pomeriggio che anche quest'anno rimarrà a difendere i colori di Skoda Motorsport e del team TokSport.

Il pilota britannico, che nel 2023 ha vissuto la sua prima stagione con Skoda dopo tre anni in M-Sport, è stato confermato dalla squadra tedesca che schiera le vetture ufficiali di Mlada Boleslav.

Un'investitura importante per Greensmith, che nel 2023 è stato in grado di portare a casa due vittorie di categoria (ai Rally di Portogallo e Messico) più i secondi posti firmati in Cile e Grecia,

E' vero, a vincere il titolo 2023 è stato l'allora compagno di squadra Andreas Mikkelsen, ma quest'anno il norvegese sarà impegnato part-time al volante della terza Hyundai i20 N Rally1, condividendola con Dani Sordo ed Esapekka Lappi. Una grande occasione per provare a vincere il titolo e rilanciare le proprie quotazioni tra i team della classe superiore.

Photo by: Red Bull Content Pool Gus Greensmith, Jonas Andersson, Skoda Fabia RS Rally2

"E' fantastico correre con Skoda anche nel 2024", ha dichiarato Greensmith dopo l'annuncio ufficiale. "Abbiamo vissuto una stagione di successo nel 2023 ed entrambi abbiamo le stesse ambizioni di vincere il titolo WRC2 quest'anno".

"Ovviamente, invece di terminare al secondo posto, il nostro obiettivo è quello di finire un gradino sopra e vincere il titolo. E' questo il mio obiettivo ed è anche quello di TokSport. Non vedo davvero l'ora di continuare il mio lavoro con Skoda Motorsport".

Greensmith è così il secondo pilota annunciato da Skoda dopo la conferma di Oliver Solberg, già arrivata qualche giorno fa. Oggi, invece, sono arrivati gli annunci di Sami Pajari e Jan Solans, entrambi diventati nuovi piloti di Toyota in quanto correranno al volante di una GR Yaris Rally2 appena omologata.