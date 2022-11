WRC | Rally Giappone: Neuville trionfa, Lindholm Campione WRC2

Carica lettore audio

La Hyundai Motorsport chiude con un sorriso la stagione 2022 del WRC centrando la doppietta al Rally del Giappone, che nella giornata di domenica ha fatto vivere attimi di apprensione a tutti gli appassionati per via dell'acquazzone che si è abbattuto lungo le strade nel pomeriggio.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe conquistano il successo al volante della loro i20 N precedendo per 1'11"1 i compagni di squadra Ott Tänak/Martin Järveoja, beneficiando di una strategia che li ha portati a scegliere l'esatto equilibrio nei 6 pneumatici Pirelli a disposizione, prendendo 2 dure, 2 morbide e 2 da bagnato.

In questo modo entrambi gli equipaggi hanno potuto gareggiare 'in difesa' quando la pioggia si è fatta più insistente nelle tratte finali, mettendosi al sicuro anche da eventuali errori lungo i percorsi.

Uno di questi lo hanno commesso proprio Elfyn Evans/Scott Martin, che con la Toyota erano riusciti a vincere subito la prima fatica odierna, la PS15 'Asahi Kougen' (7,52km) riportandosi a 0"6 dai leader, che però hanno risposto aggiudicandosi la PS16 'Ena City 1' (21,59 km).

E' qui che di fatto il rally si è deciso in favore dei belgi, dato che Evans ha sbagliato in una curva andando a sbattere e riportando una foratura che lo ha fatto scivolare lontanissimo dalla vetta.

Questo ha dato modo a Tänak/Järveoja di ereditare la piazza d'onore e firmare la doppietta Hyundai a conclusione di una annata durissima per la squadra del marchio coreano, che per il futuro dovrà sistemare parecchie cose tra le quali la prima è sicuramente l'affidabilità, dato che il valore dei piloti è indiscutibile.

Per la grandissima gioia del pubblico di casa, il terzo gradino del podio va a Takamoto Katsuta/Aaron Johnston nel finale mozzafiato che porta il sorridentissimo giapponese in terza piazza, difendendosi alla grande dal rientro della Toyota guidata dai compagni di squadra Sébastien Ogier/Vincent Landais.

I francesi sono fra quelli che non avevano gomme da bagnato per la loro GR Yaris, ma aggiudicandosi il successo nella PS17 'Nenoue Plateau' (11,6 km) prima del diluvio hanno guadagnato terreno, oltre alla quarta piazza sfruttando i guai di Evans/Martin, che si ritrovano mestamente quinti e con tanti rimpianti di un successo sfumato, ennesimo per loro in una stagione piuttosto al di sotto delle aspettative.

La migliore delle Ford Puma conclude al sesto posto grazie a Gus Greensmith/Jonas Andersson, seppur molto attardati rispetto ai rivali per poter essere tra i protagonisti veri.

In casa M-Sport il rally si torna alla base se non altro con il sorriso per le ultime due prove vinte da Craig Breen/James Fulton, i migliori nella PS18 'Ena City 2' e sulla Power Stage PS19 'Asahi Kougen', godendo al massimo per le quattro gomme da bagnato montate sulla loro Puma, preservate all'inizio della giornata e poi sfruttate al meglio quando è arrivato il maltempo.

Con Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen in seria difficoltà con pneumatici da asciutto e a terminare al 12° posto generale al volante della quarta Toyota, la Top10 annovera anche l'intero podio della Classe WRC2.

Ad Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen è bastato mettere la Škoda Fabia Rally2 Evo al terzo posto della categoria senza correre troppi rischi per portare a casa il titolo.

La coppia della Toksport WRT lascia festeggiare alla Hyundai una seconda doppietta in questa gara, visto che il trionfo al traguardo lo centrano Grégoire Munster/Louis Louka davanti a Teemu Suninen/Mikko Markkula.

Peccato per l'altra Škoda di Toksport WRT nelle mani di Sami Pajari/Enni Mälkönen, scivolata indietro nella giornata di oggi. Questo ha dato modo all'ex-pilota di F1, Heikki Kovalainen, di salire al decimo posto generale (quarto WRC2) al volante della Škoda condivisa con il giapponese Sae Kitagawa.

Restando sempre in Toksport WRT, menzione speciale per gli italiani Mauro Miele e Luca Beltrame, primi del WRC2 nella Power Stage portando la loro Škoda al traguardo anche con il secondo crono assoluto dietro a Breen/Fulton. La coppia ha chiuso 7a in Classe e 14a generale.

