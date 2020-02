Michele Beretta nella ELMS con Dempsey Proton

Dopo 4 stagioni da Pilota Junior Lamborghini, il 2020 segna per Michele un cambiamento importante con il passaggio non solo ad un diverso marchio, ma ad un nuovo campionato con vetture tecnicamente differenti.

Sarà infatti impegnato in ELMS, nella categoria GTE, sulla Porsche 911 RSR. Al fianco di Michele, anche se ancora non sono stati ufficializzati i nomi, ci saranno due piloti esperti e veloci che comporranno un equipaggio sulla carta pronto a lottare per le posizioni di vertice.

Michele scenderà in pista per la prima volta nei prossimi test Good Year a Le Castellet, in programma i primi di Marzo. Successivamente, si svolgeranno i test ufficiali del campionato (30-31 Marzo) a Barcellona, sessione che precederà di qualche giorno l’avvio della ELMS, sempre sulla pista catalana, con la 4 Ore di Barcellona (3-5 Aprile).

Il campionato si articolerà su sei prove che si disputeranno sui circuiti più belli d’Europa, cinque dei quali sono nel calendario del mondiale di F1.

Michele, nella recente 12 Ore di Bathurst (Australia), ha mostrato di sapersi adattare rapidamente a molte situazioni nuove per lui, come la vettura, la pista ed il team.

"Attendo con impazienza di scendere in pista" commenta Michele a pochi giorni dai primi test. "Dovrò imparare tutto velocemente e senza commettere errori. Sono molto curioso di scoprire la Porsche 911 RSR, una vettura di cui ho sentito parlare molto positivamente e che sembra essere la vettura più competitiva in GTE. Inoltre avrò un team nuovo, di alto livello, con compagni che mi permetteranno di puntare a risultati importanti. Non dovrò sprecare tempo durante i test, ottimizzando ogni istante per assimilare quante più informazioni possibile".

"Il team Proton Racing è uno dei migliori e avrò al mio fianco compagni esperti e veloci; un insieme di fattori che mi fa partire con aspettative di vittoria. Le piste su cui correremo le conosco tutte, mentre un aspetto a cui dovrò fare attenzione sarà la coesistenza in gara con vetture di categorie diverse, come le LMP2 e P3. L'unica esperienza per me in gare di questo tipo è stata della 24 ore di Daytona,in cui si gareggia con vetture di categorie molto diverse ed ho capito quanto importante sia gestire al meglio il traffico" ha concluso.