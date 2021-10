ELMS | Rovera spera ancora nel titolo con la Ferrari a Portimao

Alessio Rovera sarà impegnato nella 4 Ore di Portimao per il gran finale dell’European Le Mans Series questo fine settimana al volante della Ferrari 488 GTE di AF Corse.

Il 26enne pilota varesino, che sui saliscendi del circuito portoghese ha esordito nell’endurance internazionale giusto un anno fa e che nella tappa del Mondiale Endurance quest’anno vi è già tornato in giugno, ritrova i compagni di squadra francesi François Perrodo ed Emmanuel Collard con i quali in settembre ha vinto lo scorso round ELMS (la 4 Ore di Spa) e almeno matematicamente è ancora in corsa per il titolo GTE della serie europea.

Grazie a 2 vittorie (Red Bull Ring dalla pole position e Spa) e 2 terzi posti (Castellet e Monza), il trio di AF Corse occupa infatti la seconda posizione a 20 punti dalla vetta (26 ancora in palio nell’ultimo round) nonostante abbia saltato la prima gara stagionale a Barcellona.

Un ruolino di marcia di rilievo per Rovera alla prima stagione nella ELMS, che viaggia in parallelo con le vittorie ottenute nel FIA WEC, la serie iridata dove Alessio è al momento al comando nella classe GTE AM insieme a Perrodo e Nicklas Nielsen in attesa delle due decisive tappe in Medio Oriente nelle settimane successive all’impegno a Portimao.

Inoltre, il due volte campione italiano GT è reduce dall’esordio negli Stati Uniti nel leggendario scenario di Indy, dove ha disputato la 8 Ore di Indianapolis con la 488 GT3 dell’Intercontinental GT Challenge. Una “prima” all’insegna della competitività insieme ad Antonio Fuoco e Callum Ilott, con l’equipaggio di AF Corse costretto al ritiro in una delicata fase di doppiaggio a un’ora dal termine mentre era in testa alla corsa.

#88 AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo: Alessio Rovera, François Perrodo, Emmanuel Collard Photo by: AG Photo / Manganaro

“Malgrado una gara in meno siamo ancora in ballo per la vittoria di campionato - dice Rovera - Anche se è difficile, soprattutto perché i punti da recuperare sono tanti e non dipende solo da noi, è sempre al massimo risultato che dobbiamo guardare".

"Ci proveremo, consapevoli che a Portimao, dove proprio un anno fa esordii con la 488 GTE, siamo stati competitivi sia appunto nel 2020 sia lo scorso giugno nel Mondiale Endurance. Personalmente sono appena tornato da Indy, dove peccato per come sia finita, ma mi fa piacere che per tutto il weekend siamo stati molto veloci”.