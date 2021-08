DTM, Zolder: Wittmann si prende la pole per Gara 2

Sembrava tutto pronto a Zolder per celebrare la seconda pole consecutiva di Kelvin van der Linde, ed invece una bandiera rossa causata da Timo Glock nei minuti finali del turno ha impedito al leader del campionato di rispondere agli attacchi dei rivali.

Ad imporsi in cima alla lista dei tempi è stato Marco Wittmann. Il pilota della BMW è stato bravo a chiudere il suo giro sul crono di 1’26’’687 rifilando 2 decimi a Lucas Auer, ma anche fortunato quando a due minuti dal termine la M6 di Timo Glock si è fermata in pista costringendo la direzione gara ad esporre la bandiera rossa e chiudere in anticipo il turno.

Auer si è così dovuto accontentare del secondo riferimento di giornata, mentre alle sue spalle troviamo un Mike Rockenfeller che già ieri aveva fatto vedere di apprezzare particolarmente il tracciato di Zolder. Il tedesco ha firmato il crono di 1’26’’956 diventando così l’ultimo ad infrangere il muro dell’1’27’’.

Il primo a non riuscire a scendere sotto questo riferimento è stato Kelvin van der Linde, ma il sudafricano, come detto, è stato sfortunato nel non poter migliorare ulteriormente i propri parziali per tentare l’assalto alla pole.

Il leader del campionato può comunque essere parzialmente soddisfatto per aver guadagnato una posizione a seguito della cancellazione del crono di Nico Muller. Lo svizzero è andato oltre i limiti del tracciato ed il suo miglior crono è stato annullato retrocedendo così in sesta piazza alle spalle di Juncadella.

Liam Lawson ha portato la Ferrari dell’AF Corse in settima posizione nella classifica dei tempi grazie al crono di 1’27’’605 ed è riuscito a mettere alle proprie spalle un Klien sorprendente e due piloti di grande esperienza come Gotz e Bukh.