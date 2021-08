DTM, Zolder: Kelvin van der Linde si prende Gara 1

Dopo aver dovuto rinunciare al successo nello scorso round del Lausitzring per problemi tecnici, Kelvin van der Linde è riuscito ad imporsi in Belgio in occasione della prima gara del weekend di Zolder prendendosi così anche la vetta della classifica.

In avvio il sudafricano ha resistito alla pressione di un Wittmann bravo a sopravanzare Gotz per tenere il comando, mentre a centro gruppo il suo diretto rivale in classifica, Liam Lawson, è stato autore di una partenza al rallentatore che l’ha visto retrocedere nelle zone meno nobili della classifica.

Il pilota del vivaio Red Bull ha poi colpito il posteriore della Mercedes di Maini finendo in ghiaia ed essendo così costretto ad un ritiro inatteso.

La safety car è immediatamente intervenuta in pista e le operazioni sono riprese al sesto giro con van der Linde ancora una volta sotto pressione da parte di Wittmann. Il pilota della BMW ha affiancato il sudafricano in curva 1 ma non è riuscito a completare la manovra.

I due sono entrati in pit lane al settimo giro ed una volta tornati in pista, Wittmann è stato abile nel sopravanzare subito Vincent Abril – fermatosi un giro prima – per proseguire il suo duello con van der Linde sino alla fine.

Wittmann ha però subìto la beffa di perdere la seconda posizione a seguito dell’ottima strategia dell’AF Corse con Albon. L’ex F1 ha effettuato un overcut che gli ha consentito di giocarsi le sue possibilità di vittorie insieme al pilota BMW ed al pilota Audi.

Albon, però, non è riuscito a sfruttare le gomme fresche ed attaccare van der Linde. Il sudafricano ha così potuto celebrare la seconda vittoria in stagione precedendo il compagno di team Rockenfeller e regalando al team Abt una grande doppietta.

Per Albon il terzo posto odierno rappresenta il secondo podio stagionale, mentre Vincent Abril ha chiuso in quarta piazza dopo aver vinto il duello con Wittmann. Gotz, invece, ha pagato la partenza non ottimale ed è scivolato sino in sesta piazza.

Esteban Muth ha chiuso Gara 1 in settima posizione davanti alle Mercedes di Philip Ellis e Lucas Auer, mentre Nico Muller ha completato la top 10. Christian Klien, al debutto in DTM con la McLaren, ha invece completato la gara in tredicesima posizione.