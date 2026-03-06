IGTC | Drudi ancora sulla Aston-Walkenhorst per la 24h del Nürburgring

Mattia Drudi è stato confermato come portacolori di Walkenhorst Motorsport per la 24h del Nürburgring, prossimo evento dell'Intercontinental GT Challenge.

Il pilota ufficiale di Aston Martin Racing torna quindi in azione sul Nordschleife al volante della Vantage GT3 #34 in compagnia di Christian Krognes e Nicki Thiim per la gara del 14-17 maggio che li vedrà all'assalto della vittoria assoluta in Classe SP9 PRO, cercando di riscattare il ritiro patito l'anno scorso durante le fasi di domenica mattina.

Il trio della Casa britannica si preparerà per la grande prova dell'Inferno Verde prendendo parte alla prima gara della NLS e alla ADAC 24h Qualifiers, mentre una seconda Vantage preparata sempre da Walkenhorst verrà iscritta con il #35 in Classe SP9 Pro-Am per Felipe Fernandez Laser, Dennis Fetzer e Mateo Villagomez. Krognes sostituirà poi Laser per le rimanenti gare della serie tedesca lungo i Monti Eifel.

"Siamo orgogliosi della nostra formazione per la 24h del Nürburgring di quest'anno. Sin dalla fondazione del team, il nostro obiettivo è sempre stato quello di conquistare la vittoria assoluta", ha commentato il capo del team, Jörg Breuer.

"Con Christian, Mattia e Nicki, abbiamo tre piloti molto veloci nella nostra formazione che hanno già dimostrato il loro potenziale lo scorso anno. Anche il nostro trio Pro-Am è composto da tre piloti veloci, quindi siamo fiduciosi di poter lottare per un ottimo risultato nella classe".